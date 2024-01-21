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桃園大堀溪大量魚群暴斃 捕鰻苗也遭殃 市府查化工大廠

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
環保局連兩天稽查桃園觀音工業區大堀溪出現大量魚群死亡原因，並查出化工大廠違法排放廢水。圖／市議員吳進昌臉書
環保局連兩天稽查桃園觀音工業區大堀溪出現大量魚群死亡原因，並查出化工大廠違法排放廢水。圖／市議員吳進昌臉書

台灣科慕公司桃園觀音廠日前處理廠內鹽酸管線破裂，工作人員搶修過程疑防堵不確實，導致沖洗後的廢液從雨水下水道排入廠外的大堀溪， 稍後溪裡出現大量魚群死亡，到今天上午還是可以看見魚屍。市議員吳進昌連絡水務局（清理死魚）、環保局稽查人員到場，初步確認業者在處置破管3小時內未通報環保局，且未做好防堵清洗鹽酸的廢液流入雨水下水道，依水汙法開罰。

吳進昌說，由於正值桃園沿海溪流出海口捕鰻魚苗的旺季，這次大堀溪受污染，不只大量魚群死亡，也嚴重影響捕鰻魚苗業者的收穫，準備向業者抗議。

環保局表示，昨天會同科慕化工觀音廠的環安人員至廠內稽查，今天上午稽查人員再進場確認善後情形，昨天發現雨水道殘留有不明酸性液體，經檢測為鹽酸，業者表示17日晚上約8點20分，廠內廢水設施調整慢混池pH的藥劑鹽酸管線破裂，破裂位置於彎角處，管線材質為玻璃纖維（FRP），疏漏時間為8點20分至40分。

業者陳述事發時，用馬達把破管流出的鹽酸輸推送至廢水設備，疏漏第一時間也布設水線防制酸氣逸散及相關圍堵，漏出的鹽酸與處置噴灑用的消防水導入雨水沉澱池收集，同時繼續用於廢水處理設施，應不至於流入雨水下水道。

不過環保局業者認有疏忽，包括未於事故發生後3小時內通知地方主管機關環保局，經廠區內外雨水下水道試紙檢測，有鹽酸反應顯示有未全面圍堵疏漏情況，導致污染物流入至廠外承受水體（大堀溪），違反水污染防治法規告發，並限期要求業者改善完成。

吳進昌抨擊科慕罔顧員工權益，在大賺錢的時候無預警關廠，現在急著撤廠竟然發生工安意外，還違法排放廢水造成造成魚類大量死亡，破壞地方上好不容易呵護的生態環境成果，遺憾中央經濟、勞動、環境部對這種賺錢卻撤資，只留給地方公害，危害環境的業者毫無約束力，讓地方政府和觀音人獨自對抗。

吳進昌指出，台灣科慕公司觀音廠在觀音工業區內是化工大廠，廠內是否仍然存放大量氯氣及氰化物等一級危險毒化物，環境部和市政府要查清楚，稍有不慎，整個觀音鄉親生命安全恐危在旦夕、整個觀音工業區恐將一起陪葬；應該成立跨部會專案小組監督，追查不肖業者是否胡做非為。

吳進昌在臉書痛批觀音區環境受汙染，民眾留言為吳加油，也認為鹽酸洩漏應當嚴懲，不然罰不痛不癢，檢測都也是草草了事，治標不治本應當廢除營業執照。也有人留言「真是么壽，魚死一大片」 ，觀音區重工業區，排放廢水污染環境特別嚴重，廠商都純粹僥倖的心裡，一年逃避一年，煩請新科立委（涂權吉）跟議員照顧桃園市民，加油啦。

桃園觀音工業區大堀溪出現大量魚群死亡，疑旁邊的化工大廠違法排放廢水。圖／市議員吳進昌臉書
桃園觀音工業區大堀溪出現大量魚群死亡，疑旁邊的化工大廠違法排放廢水。圖／市議員吳進昌臉書
環保局、水務局漏夜追查桃園觀音工業區大堀溪出現大量魚群死亡原因。圖／市議員吳進昌臉書
環保局、水務局漏夜追查桃園觀音工業區大堀溪出現大量魚群死亡原因。圖／市議員吳進昌臉書

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