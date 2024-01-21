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新竹少年刑務所職務官舍群2.5億修復工程 將修復8歷史建築

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹少年刑務所職務官舍群修復再利用第一期工程，未來修復完工示意圖。圖／新竹市政府提供
新竹少年刑務所職務官舍群修復再利用第一期工程，未來修復完工示意圖。圖／新竹市政府提供

全台保存最完整的監獄系統「新竹少年刑務所」，範圍包括刑務所、職務官宿舍、演武場，其中，市定古蹟演武場於2021年修復完工，為落實文化資產保存政策，市府規畫歷史建築職務官群修復再利用第一期工程，於日前決標，預計今年3月底動工、2026年完工，將修復8棟歷史建築，完成後會與演武場串聯，成為一個完整藝文場域。

市府指出，新竹少年刑務所設立於1926年，前身為台北監獄新竹支所，是當時全台第一座專門收容20歲以下少年犯的監獄，刑務所現址目前作為「新竹監獄」與「新竹看守所」使用，維持原本場域的機能，由法務部矯正署監督管理。

刑務所周邊仍可見到18棟職員宿舍，被稱作「職務官舍群」，以及日本時期讓司獄官訓練體能的「演武場」，其中，已89歲的市定古蹟是全台第二個修復完成的獄官武道場，過去是司獄官訓練武藝、體能的場館，包含柔道、劍道都在此訓練，二戰後改為監獄員工宿舍，之後閒置，2012年被列為市定古蹟，但建築主體都被加蓋遮蔽，市府因而啟動修復工程，於2021年修復完工，之後由文化局辦理策展活動。

市府指出，職務官舍群是設立在刑務所兩側的職員宿舍，最早舍房建造於1922年，之後陸續增建共18棟官舍，並依照職員層級區分宿舍等級，官舍群內有炊事場、食堂、便所、浴室等生活場所，舍群規模龐大，保存完整。

市府指出，為落實文化資產保存政策，積極向中央爭取再造歷史現場計畫補助，歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群修復再利用第一期工程，總計畫經費約2億5411萬元，由中央挹注1億5246萬6000元，工期約920天。

市府說，第一期工程預計修復歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群A區、B區，共計8棟歷史建築，建物面積907.87平方公尺；基地面積6997.31 平方公尺，未來將同步啟動促參並全面開放。

市府表示，新竹少年刑務所園區腹地廣大，職務官舍群鄰近演武場，未來刑務所職務官舍群等8棟歷史建築修復完成後，將活化與改善原有空間，並結合閱讀、工藝、職人、住宿、風土飲食等文化體驗，讓更多民眾有機會認識並親近竹市文化資產。

新竹少年刑務所職務官舍群修復再利用第一期工程，未來修復完工示意圖。圖／新竹市政府提供
新竹少年刑務所職務官舍群修復再利用第一期工程，未來修復完工示意圖。圖／新竹市政府提供

歷史建築 新竹

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