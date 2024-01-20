中央審查嚴 桃園急難救助動物將不直接入園區收容

桃園動物保護處急難救助動物將不再直接進入動物保護教育園區收容，而是送醫後如無受傷且無公共安全疑慮，完成絕育後原地方回置，不過上月底開始的新制度引發部分動保志工疑義，認為應公布詳細急難救助流程。動保處長王得吉說，動保處內部作業守則原就有相關作業規範，為讓外界更清楚急難救助動物規定與流程，特別公告桃園市政府動物保護處急難救助動物作業規範，民眾可至動保園區網站查看。

桃園動保處急難救助業務，救助對象以受傷、車禍、虛弱、病重等情形或受困於水溝、溪床、高處等無法自行脫困離開之犬貓為主，急難救助後的犬貓視傷勢情況而定，須緊急醫療者送往急難救助合約醫院醫療，如無受傷且無公共安全疑慮，則完成絕育後原地方回置，另治療後仍需長期照護才會入園。

至於急難救助後，有晶片的犬貓會以電話通知飼主領回、無晶片但為品種犬貓者，公告7天仍無人領回將開放領養、無晶片且為混種犬貓者，則當日開放民眾領養，並將資訊放置於動保園區網站內急難救助專區公告。

王得吉表示，對於有志工疑問，已將公告桃園市政府動物保護處急難救助動物作業規範，民眾也能至動保園區網站查看。而中央對於認領養政策愈來愈嚴格嚴格，過往急難救助登記入園恐讓收容量持續膨脹。現不直接入園也不放入全國公告系統，建檔上傳至動保園區網站，若民眾有犬貓走失，可先至桃園動保園區網站急難救助專區查詢。