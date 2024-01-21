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鄉親鄉情／房仲斜槓義警 陳俊杰圓警察夢
47歲的陳俊杰本身為房仲業者，因熱愛公益事務加上過去父親不願他報考警察，選擇斜槓擔任義警。20多年來從基層的義警隊員做起，如今擔任桃園市楊梅警分局義警中隊長，是全桃園最年輕的義警中隊長。陳俊杰笑說，會持續努力服務到做不動為止。
楊梅土生土長的陳俊杰26歲開始投入義警工作，到派出所輪班協同員警巡邏，曾有次接獲抓歹徒的任務，一到場就看對方亮刀，他立刻上前與女員警合力制伏歹徒。他回憶，雖然身陷險境，但當下毫無猶豫就是希望盡速逮人，避免無辜民眾受傷。
「警察工作真的很危險。」陳俊杰時常協同警察出勤，實地感受到警察工作的不容易，身為義警也需要定期訓練維持體力，以及學習抓捕、巡邏等技能。自己也一路升上幹部再到今天中隊長位置。
陳俊杰當上中隊長後，除了定期到派出所關心員警外，也會查訪轄內需要幫助的居民，提供相關物資。他認為義警可以結合喜愛的公益工作，還能實現曾經的警察夢，心情富足也充滿成就。
陳俊杰說，只要他還有體力，一定會持續做下去。但坦言現在義警平均年齡都稍長，多為退休人士參與，盼更多年輕熱血加入，一起為社會盡心力。
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