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苗栗全面盤點縣內古道、步道設施
苗栗縣鳴鳳古道橫跨頭屋、獅潭鄉，屬國家級「樟之細路」步道，但涼亭等部分設施因年久失修而毀損，獅潭鄉公所向縣府請命，希望協助向中央爭取經費改善。縣長鍾東錦獲悉後，指示文觀局全面盤點縣內古道、步道設施現況，設法改善或維修，讓遊憩環境更安全舒適。
獅潭鄉長劉淑能在縣務會議提案指出，鳴鳳古道全長約3公里，不僅是台灣十大古道之一，也是台灣第一條與國際步道締結友誼的長距離步道，登山健行客眾多，但古道全段多數公共設施毀損。
劉淑能說，鳴鳳古道石階年久失修變形，涼亭木椅老舊傾斜，連屋頂都破洞，增加登山健行危險，希望縣府整體規畫、改善鳴鳳古道周邊設施，維護民眾安全。
苗栗縣文化觀光局指出，縣內列冊的古道、步道有近百條，具特色或歷史文化背景的古道、步道數量也很多，不乏適合親子全家同遊的路線，近期已發文請各鄉鎮市檢視沿線設施，如有毀損或具危險性，應立即以警示帶封鎖，避免遊客使用。
由於縣內古道、步道權屬單位眾多，包括國家公園、林務單位或鄉鎮市，各地古道如有需維修、改善情況，縣府將協助鄉鎮市公所向中央相關單位爭取經費。
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