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芎林鄉盼設YouBike 卡在錢關
新竹縣近年陸續啟用4鄉鎮市YouBike，新埔鎮今年6月也將投入YouBike服務。不過眼看周邊圍繞鄉鎮都已設YouBike，芎林鄉陸續有居民抱怨，明明住家距離高鐵站不遠，卻無法騎YouBike通勤相當不便。芎林鄉公所坦言經費有限，喊話中央及縣府協助補助，讓芎林也能迎來YouBike。
新竹縣府交旅處回應，若鄉鎮市有意願建置YouBike，縣府都支持；建議芎林鄉公所提出經費自籌方案後，縣府會積極研議，也提醒若要有效營運，單一鄉鎮周轉規模至少需設10站以上。
芎林鄉緊鄰竹北六家市區及高鐵新竹站，鄉內多個重劃區建設腳步快，近年湧入不少竹科新移民人口；縣議員鄭昱芸說，YouBike在芎林迄今一站未設，對民代「很有壓力」，如金獅、綠獅重劃區居民明明能從高鐵站就近騎YouBike通勤，卻因芎林至今未設站，通勤大不便。
芎林鄉長黃正彪說，地方強烈期盼建置YouBike，但坦言芎林鄉近年興建新綜合行政中心、風雨球場等重要公共建設，公所無餘力編列經費再建置YouBike系統。
黃正彪初估，若要設站需耗資2400萬元，希望中央能與縣府協助公所，讓芎林能早日填補YouBike空白區。
鄭昱芸指出，她曾多次與縣府協調，雖願意協助地方，但公所必須至少自籌一半建置費用，她希望公所能盡力籌措經費，並以分期付款方式，分5年償還建置費用，她也會極力爭取補助。
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