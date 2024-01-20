議員指棒球場改善遠超廠商預期 竹市：未有解約訊息

民進黨新竹市議員楊玲宜今天說，新竹市棒球場改善工程一再延宕，盼市長高虹安能回歸契約精神給承包商巨佳營造正確改善方向盡快重啟。市府說，缺失改善工作會議皆持續進行。

楊玲宜今天向中央社記者表示，去年美國場務專家至新竹棒球場查看並提改善排水等問題，新竹市長高虹安及市府團隊有意朝向全面換土的方案，但無論是投入的金錢或時間成本，都是遠超廠商所預期。

楊玲宜說，市府團隊所要求的規格皆以超過當時與承包商巨佳營造所簽訂契約規範，因此巨佳與市府雙方未能有共識，要解約的情形在地方傳言許久。

她指出，新竹棒球場改善工程一再延宕，希望高虹安要務實面對、解決問題，停止政治操作，高虹安應要回歸契約精神給予廠商具體且正確的改善方向，應要完成改善驗收、重啟棒球場，才是市民之福。

新竹市政府向中央社記者表示，針對缺失改善工程細節的內外工作會議皆持續進行，目前並沒有收到廠商解約訊息，盼勿捕風捉影。對於是否有解約情形，截稿前記者致電給巨佳營造董事長詹朱淮未獲回應。

新竹市府去年5月底對新竹棒球場開挖，市府當時稱將土壤送美國檢驗。市府去年6月公開招標，去年7月將新竹棒球場改善專業諮詢及檢測服務案決標給悍創居中協助處理。

竹市府邀場務專家歐森（Chad Olsen）檢測棒球場，歐森與高虹安等人在去年7月13日展開新竹市立棒球場場地檢測與評估工作。據檢測分析報告，新竹棒球場表土層材質無法提供足夠的排水性能，內野土壤成分未達職業標準，沙子、淤泥和粘土的比例也不符合棒球場的行業標準等。