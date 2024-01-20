清華大學「梅園」梅花開了 賞梅黃金期一路到1月底

國立清華大學梅園是新竹市知名的賞梅勝地，梅園梅花近日已經雪白綻放，還不時可見到綠繡眼穿梭梅園作客，令人驚喜，也陸續有民眾前往清大梅園賞花、取景，拍下期間限定的美照。校方在臉書分享，梅園花況約3成多，預估賞梅黃金期將到1月底。

清大「梅園」是清華大學在台建校首任校長梅貽琦的墓園，坐落於校區後山上，種有一大片梅樹紀念梅貽琦校長，取名「梅園」。梅園栽種300多棵的梅樹，每年到了一月間春寒時節，整座梅園梅花怒放、清香飄送，成為新竹地區賞梅的絕佳勝地。

隨著梅花季到來，清大梅園近日梅花陸續盛開，校方分享，有幾株梅樹甚至接近滿開，雪白梅花挺立樹頭，還聞得到梅香撲鼻而來。不僅吸引不少民眾拍照，追一波夢幻的梅吹雪，在梅園樹林之間，也看得到綠繡眼、蜜蜂來作客，生態環境優美。

清大在梅園巧思布置的「清華賞梅趣」打卡點也還在，校方歡迎民眾把握月底的賞梅好時節來到梅園賞花，也提醒民眾賞梅不傷梅、垃圾不落地，共同維護梅園環境。