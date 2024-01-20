新竹血庫告急！巨城今攜手扶輪社辦捐血 募血1365袋

全台血庫告急，新竹捐血中心最新血量庫存狀況顯示，所有血型皆低於7天的安全庫存量，近期又逢強烈冷氣團即將來襲，為充實過年期間血庫，新竹Big City遠東巨城購物中心今天攜手國際扶輪3501地區新竹第一至第七分區舉辦「Big熱血」捐血活動，正值學生放寒假，吸引不少年輕面孔挽袖捐熱血，一整天累計募集1365袋。

新竹捐血中心最新血庫情形顯示，A、B與O型庫存不到7天，AB型庫存最低只剩不到4天亮紅燈，擔心寒流來襲又影響民眾出門意願連帶降低捐血數量，年節將至急需更多熱心民眾捐血，捐血中心目標農曆春節前充實安全庫存到10天，希望能安心過年。

遠東巨城購物中心總經理羅仕清說，巨城打造一個凝聚各方愛心的公益平台並致力穩定血液庫存量，與新竹捐血中心已合作多年，迄今攜手各界共同舉辦近280場公益捐血活動，累計募得超過4萬2000袋、逾1051萬7000c.c.熱血，社會影響力有目共睹。

遠東巨城購物中心今天在購物中心前廣場舉辦2024開年首場大型捐血活動，現場出動5輛捐血車，巨城團隊與扶輪社志工們合作規畫排隊動線、確認捐血許可、量血壓、填寫問卷等作業，從早上9點至下午5點的捐血人潮絡繹不絕。據新竹捐血中心統計，今天總計募到1365袋熱血，成果豐碩。

羅仕清也目標，巨城持續朝捐血數位化邁進，升級各項便捷功能以及未來各類公益活動推播等智慧服務，有信心直接突破年度募集超過1萬袋熱血目標；巨城將擴大利他互助的精神向外延伸至社會共融，以實際行動繼續發揮全台第一公益平台的影響力。