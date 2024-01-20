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桃園中華電信送愛到復興 提供學生電腦科技體驗

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
中華電信桃園營運處收集豐富的生活物資和電子琴，並將這份愛送到桃園復興光華國小。圖／中華電信桃園營運處提供
中華電信桃園營運處收集豐富的生活物資和電子琴，並將這份愛送到桃園復興光華國小。圖／中華電信桃園營運處提供

中華電信桃園營運處舉辦「5G無塑-數位再生列車計劃」系列ESG活動，至桃園復興區光華、羅浮、巴崚國小，募集生活物資、暖暖包和電子琴等送給學校，並帶學生透過實際動手製作和科技體驗，啟發孩子們對學習的熱情、創新思維。

桃園營運處總經理曾伯達率領全體員工參與「全員5G行動快閃-愛心動起來」，募集豐富的生活物資和電子琴，並將這份愛送到光華國小，並關心1去年再生電腦受贈孩童的情況，了解他們使用再生電腦的情形。孩童們感謝中華電信的愛心，表示贈送的電腦方便他們在家中學習，且讓家中其他姐弟也能使用。

曾伯達也與桃園市自造者協會攜手至羅浮國小辦理「自造文化Maker與上網資訊安全講座」，透過實際動手製作和科技體驗，啟發孩子們對學習的熱情、創新思維等，同時推動自造文化及宣導上網資訊安全的重要性。現場另設置體驗區有EVA小動物、調味料架 、藍芽喇叭、俄羅斯方塊遊戲機、OTTO機器人及雷射槍遊戲，讓孩童以遊玩體驗科技樂於學習。

中華電信桃園營運處與桃園市揚格複式童軍團攜手，共同募集生活物資及暖暖包至巴崚國小，巴崚國小校長林誠義感謝中華電信的愛心，也贈送當地高山高麗菜。也感謝聯合報支持，提供了羅浮國小、巴崚國小4至6年級學生好讀報，同時也捐贈好讀報及教師手冊給巴崚國小，提升學童閱讀能力，為他們帶來更多知識和樂趣。

值得一提的是，營運處除了關懷孩童的物質需求外，還特別關懷了一位長年臥床的重度腦麻患者家庭，中華電信也捐贈奶粉和尿布等生活物資，讓他們度過溫馨的春節。

中華電信桃園營運處與桃園市揚格複式童軍團攜手，共同募集生活物資及暖暖包至復興巴崚國小。圖／中華電信桃園營運處提供
中華電信桃園營運處與桃園市揚格複式童軍團攜手，共同募集生活物資及暖暖包至復興巴崚國小。圖／中華電信桃園營運處提供
中華電信桃園營運處與桃園市自造者協會攜手至復興羅浮國小辦理「自造文化Maker與上網資訊安全講座」，讓學生實際動手製作和科技體驗。圖／中華電信桃園營運處提供
中華電信桃園營運處與桃園市自造者協會攜手至復興羅浮國小辦理「自造文化Maker與上網資訊安全講座」，讓學生實際動手製作和科技體驗。圖／中華電信桃園營運處提供

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