獲邀參加日本聯盟賽 桃園大廟景福宮贊助大園國際高中足球隊

桃園市大園國際高中足球隊獲得日本職業足球聯盟邀請，1月24日要前往日本參加移地訓練比賽及交流活動，因出國經費不足，經由桃園市足球委員會主委、市議員陳美梅向大廟景福宮爭取資源；大廟主委簡征潭允諾協助10萬元讓足球隊一圓出國比賽的夢。

簡征潭表示，景福宮秉持著「取之社會、用於社會」的精神，長期支持重視教育，針對各級學校有需要協助或需要補助，都會全力支持為地方奉獻。這次大園國際高中足球隊有機會去日本參加比賽及交流，可以讓學生球隊增進球技及拓展國際觀，桃園大廟非常支持，因此特別贊助出國經費10萬元，讓足球隊全員能出國比賽。

贊助款今天由主委簡征潭代表捐贈，執行長李詩明及委員監事陪同，並由桃園市足球委員會主委、市議員陳美梅與大園國際高中足球隊全體球員與教練一同代表接受，簡征潭並預祝能贏得冠軍為國爭光。