第五度頒發！鍾東錦從議長到縣長 每年捐百萬元發獎學金

苗栗縣長鍾東錦從擔任議長後，每年都捐出百萬元公職薪水設立「愛鄉行動獎助學金」，資助頭份、三灣及南庄地區清寒優秀學子，擔任縣長後仍持續發放，回饋鄉里，今年第5度的獎助學金頒獎典禮上午在縣立興華高中舉行，頒給200名學生每人5000元獎學金，勉勵學子心存感恩、勤奮向學，把逆境的歷練視為成長養分，未來贏在終點線。

鍾東錦今天也對苗南學子發出佳音，他表示近期相繼有思達科技、陳清波文教基金會及協和社福基金會等熱心廠商和機構，捐贈金額可觀的獎助學金或改善設備，但他發現苗南地區的獎學金獎項比較匱乏，因此他預定明年起擴大籌募獎助學金，除了自己捐助一部分，另外將尋求大安溪一帶廠商與好友贊助，挹注三義、銅鑼、西湖、卓蘭、大湖、通霄及苑裡等苗栗南部地區鄉鎮，協助清寒弱勢學子順利延續學業，減輕家長負擔。

縣府表示，鍾東錦秉持飲水思源、回饋鄉里及扶植弱勢學子的理念設立愛鄉行動獎助學金，從當議長到擔任縣長，5年來每年捐助100萬元未曾間斷，累計幫助逾1000名弱勢學子，讓他們不因家庭因素導致學習和發展機會受限；上午的頒獎典禮，鍾東錦與妻子陳美琦由教育處長葉芯慧、獎學金評審委員會召集人陳招池、興華高中校長胡文生等多校校長陪同出席，縣議員、鄉鎮市長、秘書、代表、家長和受獎學生共有400多人參加。