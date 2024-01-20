快訊

台南交通好可悲？ 塞車塞到變惡夢…當地人贊同：每次回去都想吐血

113學測自然／總題數再減少、化學偏難 教師：生物部分選項超必修範圍

T1聯盟／卡森斯首戰繳「雙10」 率雲豹29分大勝獵鷹

第五度頒發！鍾東錦從議長到縣長 每年捐百萬元發獎學金

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦從擔任議長後，每年都捐出百萬元公職薪水設立「愛鄉行動獎助學金」，今年第5度的獎助學金頒獎典禮上午在縣立興華高中舉行。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦從擔任議長後，每年都捐出百萬元公職薪水設立「愛鄉行動獎助學金」，今年第5度的獎助學金頒獎典禮上午在縣立興華高中舉行。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣鍾東錦從擔任議長後，每年都捐出百萬元公職薪水設立「愛鄉行動獎助學金」，資助頭份、三灣及南庄地區清寒優秀學子，擔任縣長後仍持續發放，回饋鄉里，今年第5度的獎助學金頒獎典禮上午在縣立興華高中舉行，頒給200名學生每人5000元獎學金，勉勵學子心存感恩、勤奮向學，把逆境的歷練視為成長養分，未來贏在終點線。

鍾東錦今天也對苗南學子發出佳音，他表示近期相繼有思達科技、陳清波文教基金會及協和社福基金會等熱心廠商和機構，捐贈金額可觀的獎助學金或改善設備，但他發現苗南地區的獎學金獎項比較匱乏，因此他預定明年起擴大籌募獎助學金，除了自己捐助一部分，另外將尋求大安溪一帶廠商與好友贊助，挹注三義、銅鑼、西湖、卓蘭、大湖、通霄及苑裡等苗栗南部地區鄉鎮，協助清寒弱勢學子順利延續學業，減輕家長負擔。

縣府表示，鍾東錦秉持飲水思源、回饋鄉里及扶植弱勢學子的理念設立愛鄉行動獎助學金，從當議長到擔任縣長，5年來每年捐助100萬元未曾間斷，累計幫助逾1000名弱勢學子，讓他們不因家庭因素導致學習和發展機會受限；上午的頒獎典禮，鍾東錦與妻子陳美琦由教育處長葉芯慧、獎學金評審委員會召集人陳招池、興華高中校長胡文生等多校校長陪同出席，縣議員、鄉鎮市長、秘書、代表、家長和受獎學生共有400多人參加。

苗栗縣長鍾東錦從擔任議長後，每年都捐出百萬元公職薪水設立「愛鄉行動獎助學金」，今年第5度的獎助學金頒獎典禮上午在縣立興華高中舉行。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦從擔任議長後，每年都捐出百萬元公職薪水設立「愛鄉行動獎助學金」，今年第5度的獎助學金頒獎典禮上午在縣立興華高中舉行。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦從擔任議長後，每年都捐出百萬元公職薪水設立「愛鄉行動獎助學金」，今年第5度的獎助學金頒獎典禮上午在縣立興華高中舉行。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦從擔任議長後，每年都捐出百萬元公職薪水設立「愛鄉行動獎助學金」，今年第5度的獎助學金頒獎典禮上午在縣立興華高中舉行。圖／苗栗縣政府提供

鍾東錦 薪水 苗栗縣

延伸閱讀

鳴鳳古道設施破損待修 鍾東錦：全面盤點縣內古道、步道

出席國民黨苗栗感恩茶會 朱立倫、侯友宜：年輕人才是機會和希望

苗栗市長補選群雄並起 國民黨2月1至3日全民調決定

苗縣警局卸、新任局長交接 鍾東錦：盼縣警局早日重建

相關新聞

第五度頒發！鍾東錦從議長到縣長 每年捐百萬元發獎學金

苗栗縣長鍾東錦從擔任議長後，每年都捐出百萬元公職薪水設立「愛鄉行動獎助學金」，資助頭份、三灣及南庄地區清寒優秀學子，擔任...

竹市1999專線去年進話4萬通 陳情交通執法、違停最大宗

新竹市1999市民專線受理各式市政諮詢、陳情、維修通報等服務，市府統計去年一整年進話量4萬1533通，比前年5萬5635...

鳴鳳古道設施破損待修 鍾東錦：全面盤點縣內古道、步道

苗栗縣鳴鳳古道橫跨頭屋、獅潭鄉，是縣內深具知名度的古道健行路線，但涼亭等部分設施因年久失修而毀損，獅潭鄉公所為此向縣府請...

新竹縣YouBike空白區…芎林鄉爭取設站 卻因經費不足停滯

新竹縣已陸續啟用4鄉鎮市YouBike，今年6月將再新增第5處鄉鎮、新埔鎮投入YouBike服務，不過眼看周邊圍繞鄉鎮都...

寒流即將來襲 新竹縣農業處提供農民作物禦寒撇步

入冬以來最強寒流已逐步影響台灣，為防範低溫帶來嚴重農損，新竹縣農業處提醒農民趁周末採取農作物防寒措施，同時農業處也針對不...

桃園學生寒假前已完成新冠疫苗接種 衛生局補助春節打疫苗院診所

桃園市衛生局表示，國內外新冠肺炎疫情持續升溫，預期農曆春節前可能達到高峰，研究顯示接種新冠XBB疫苗能有效預防新冠疾病，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。