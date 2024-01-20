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竹市1999專線去年進話4萬通 陳情交通執法、違停最大宗

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市1999市民專線受理各式市政諮詢、陳情、維修通報等服務，市府統計去年一整年進話量4萬1533通。記者張裕珍／翻攝
新竹市1999市民專線受理各式市政諮詢、陳情、維修通報等服務，市府統計去年一整年進話量4萬1533通。記者張裕珍／翻攝

新竹市1999市民專線受理各式市政諮詢、陳情、維修通報等服務，市府統計去年一整年進話量4萬1533通，比前年5萬5635通要少約25.35％，推測與疫情趨緩有關。民眾來電陳情又以交通執法及違停類為最大宗，還曾有人來電稱自己被下降頭，遭法術攻擊，讓話務人員傻眼，另時有刻意騷擾者，則會依規斷線，避免影響1999進線。

新竹市政府從2011年起開通1999市民服務專線，24小時全年無休，提供國、台、客、英、日語5種語言。1999專線屬於付費電話，用手機撥打每分鐘最高3.6元（依各電信業者行動費率計收），市內電話則按一般市話費率計算。

市府統計，去年的前五大陳情類別分別為交通執法及違停、治安維護、流浪動物相關、垃圾問題以及交通號誌、標線維護，話務人員受理陳情後會登錄市政陳情系統或轉知相關單位處理。

如果來電民眾諮詢一般市政問題，1999話務人員依各處局事先提供的問答或新聞稿資訊，即時回覆民眾。不過，話務人員不時也會接到特殊提問，曾有人問說自己被下降頭，詢問有哪個科室能幫忙處理？還有人來電問「看到30公分的大烏龜」該怎麼辦？

市府也說明，1999專線從開通至今，時有民眾進線時，對客服人員惡言相向、出言辱罵，或闡述對政治議題看法等無關市政業務。話務中心也有一套機制，當發現有民眾刻意騷擾時，將復述三次「若您無市政業務要反映，為了服務下一位民眾，將與您結束通話，謝謝來電，再見。」後就會立刻斷線。

因應網路科技時代，市府也設置「1999市政陳情網」提供民眾自行上網投書陳情或提供市政建議，並透過市政陳情系統轉知各業務單位回覆民眾。但必須填寫真實姓名與電話，還要提供電子信箱供驗證確認未遭他人冒用，受理後將提供案件編號供查詢。

新竹市1999市民專線受理各式市政諮詢、陳情、維修通報等服務，市府統計去年一整年進話量4萬1533通。記者張裕珍／翻攝
新竹市1999市民專線受理各式市政諮詢、陳情、維修通報等服務，市府統計去年一整年進話量4萬1533通。記者張裕珍／翻攝

新竹 違停

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