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鳴鳳古道設施破損待修 鍾東錦：全面盤點縣內古道、步道

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
鳴鳳古道橫跨頭屋、獅潭鄉，是苗栗縣內深具知名度的古道健行路線，但涼亭等部分設施因年久失修而毀損。圖／獅潭鄉公所提供
鳴鳳古道橫跨頭屋、獅潭鄉，是苗栗縣內深具知名度的古道健行路線，但涼亭等部分設施因年久失修而毀損。圖／獅潭鄉公所提供

苗栗縣鳴鳳古道橫跨頭屋、獅潭鄉，是縣內深具知名度的古道健行路線，但涼亭等部分設施因年久失修而毀損，獅潭鄉公所為此向縣府請命，希望協助向中央爭取經費改善；苗栗縣具特色或歷史文化背景的古道、步道數量相當多，有許多條體驗難度不高，非常適合親子健行同遊，縣長鍾東錦指示全面盤點縣內的古道、步道設施情況，設法改善或維修，以便提供遊客安全、舒適的遊憩環境。

獅潭鄉長劉淑能在縣務會議提案指出，鳴鳳古道涼亭雖位於獅潭鄉，但古道全長約3公里，橫跨頭屋及獅潭，屬國家級「樟之細路」步道，是台灣第一條與國際步道締結友誼的長距離步道，且是台灣十大古道之一，也是登山健行熱門景點，但古道全段有多處公共設施如石階、涼亭年久失修，出現石階變形、涼亭毀損情況，增加登山健行危險，盼縣府整體規畫鳴鳳古道周邊設施，設法改善，維護民眾登山健行安全。

苗栗縣文化觀光局指出，縣內列冊的古道、步道有近百條，經縣長指示目前已進行全面盤點，發文請各鄉鎮市檢視沿線設施，如有毀損或具危險性，應立即以警示帶封鎖，避免遊客使用；縣內古道、步道權屬單位眾多，包括國家公園、林務單位或鄉鎮市，各地古道如有需維修、改善情況，縣府將協助向中央相關單位爭取經費進行改善。

鳴鳳古道橫跨頭屋、獅潭鄉，是苗栗縣內深具知名度的古道健行路線，但涼亭等部分設施因年久失修而毀損。圖／獅潭鄉公所提供
鳴鳳古道橫跨頭屋、獅潭鄉，是苗栗縣內深具知名度的古道健行路線，但涼亭等部分設施因年久失修而毀損。圖／獅潭鄉公所提供
鳴鳳古道橫跨頭屋、獅潭鄉，是苗栗縣內深具知名度的古道健行路線，但涼亭等部分設施因年久失修而毀損。圖／獅潭鄉公所提供
鳴鳳古道橫跨頭屋、獅潭鄉，是苗栗縣內深具知名度的古道健行路線，但涼亭等部分設施因年久失修而毀損。圖／獅潭鄉公所提供

苗栗縣 鍾東錦 親子 景點

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