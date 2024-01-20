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寒流即將來襲 新竹縣農業處提供農民作物禦寒撇步

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
2021年1月寒流來襲期間，曾造成新竹縣嚴重農損，結球白菜受害面積超過18公頃。圖／新竹縣府提供
2021年1月寒流來襲期間，曾造成新竹縣嚴重農損，結球白菜受害面積超過18公頃。圖／新竹縣府提供

入冬以來最強寒流已逐步影響台灣，為防範低溫帶來嚴重農損，新竹縣農業處提醒農民趁周末採取農作物防寒措施，同時農業處也針對不同作物提供防寒小撇步，呼籲農友們及早準備，以減少農作物災害及財產損失。

新竹縣府農業處表示，依據中央氣象署資料，21日起受寒流南下影響，新竹縣受此次寒流持續時間較長，且氣溫持續偏低，可能造成農作物及養殖漁業相關寒害，除了農作物相關防寒措施可在寒流來襲前先做好，年紀較大的農民務必注意保暖，並避免在清晨氣溫最低時出門。

針對水稻作物，農業處建議冷氣團來臨時，利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期的秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，冷氣團離境後再立即掀開塑膠布，或直接將育苗圃設於避風處或設置防風牆。

針對較不耐寒蔬菜與瓜果類，應設置防風牆、防風罩、塑膠布，或選用稻草、不織布直接覆蓋，並採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果。花卉部分建議除搭設塑膠棚溫室等設施加強保護外，可採畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，並可酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

以新竹縣最大宗的果樹產業在此次寒流侵襲期間特別需要注意，農業處提醒果農，果樹應加強果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，冷氣團過境時，正值開花期的水果可實施果園噴水或增施鉀肥，以增加作物耐寒力。

若是已屆採收期的果園建議加速採收，尤其柑橘更須留意，以減少損失。若有受害的果樹，應行修剪受害枝條與葉片及疏花、疏果措施。此外，剛嫁接的高接梨穗易受寒害，開花遇雨水影響授粉，更應留意氣溫狀況妥適防護，可以於嫁接或開花行人工授粉後套上塑膠袋以防寒風，提高嫁接穗的存活率與著果率。

針對養殖漁業，農業處建議可於魚塭北側搭蓋防風棚，加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備，寒流侵襲或停滯時，應注意水溫降低速度，水溫若低於15度時，應採緊急措施，如加溫以提高水溫，如有魚隻大量死亡情形，應立即通報新竹縣府，寒流過後，浮於水面的死魚也應馬上撿除，以防水質或池底惡化造成二次災損。

農業處表示，若此次寒害災情明顯，請農友盡快通報鄉鎮市公所，並請公所依農業天然災害查報作業規定辦理，並再次提醒農民密切注意新聞媒體所發布天氣動態，及早採取各項農作物防範措施，妥善預防以減少農作物災害及財產損失。

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