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桃園學生寒假前已完成新冠疫苗接種 衛生局補助春節打疫苗院診所

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市衛生局安排醫師護理師假日到賣場為民眾服務打疫苗。圖／衛生局提供
桃園市衛生局安排醫師護理師假日到賣場為民眾服務打疫苗。圖／衛生局提供

桃園衛生局表示，國內外新冠肺炎疫情持續升溫，預期農曆春節前可能達到高峰，研究顯示接種新冠XBB疫苗能有效預防新冠疾病，衛生局與教育局合作已經在放寒假前完成疫苗接種。桃園市學生接種涵蓋率高於全國平均，後續將持續針對全年齡及高風險族群加強催注，也呼籲尚未接種新冠XBB疫苗之民眾，儘速接種疫苗，提前獲得保護力，健康過好年。

衛生局表示，依據疾病管制署監測資料新冠併發症年齡層，65歲以上長者占79%，且死亡個案中有9成為65歲以上長者，為方便長者接種疫苗，除持續於賣場、火車站、市場設置假日疫苗接種站，同時規畫於各里別提供接種服務，65歲以上長者接種新冠XBB疫苗還可獲得500元禮券及快篩，鼓勵長者把握機會，接種疫苗、拿禮券、享健康。

另為讓民眾在春節假期間也可以接種新冠疫苗，桃園市政府規畫補助新冠疫苗合約醫療院所開設春節除夕（夜診）、初一（10日）、初二疫苗門診，配合開設看診及提供疫苗接種的院所，每診次補助1萬2000元。衛生局提醒，完成疫苗接種後約2周才會產生免疫力，家中有老幼等高風險族群的民眾，也應盡快前往鄰近的衛生所、合約醫療院所或接種站接種疫苗，保護自己及家人健康，衛生所及合約醫療院所疫苗門診時間及假日接種站相關資訊可至衛生局網站查詢網址https://reurl.cc/xL7qyb、https://reurl.cc/Y0bLeD

新冠疫苗 衛生局 桃園

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