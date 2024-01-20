住宿式機構補助6萬倍增至12萬 竹市首批補助撥款279件

為了協助緩解中、重度失能者接受機構式服務的家庭經濟負擔，新竹市政府攜手衛生福利部自去年7月1日起推動「住宿式服務機構使用者補助方案」升級，補助額度由往年的6萬元提高至12萬元，同時取消排富規定，首批已補助撥款279案。市府衛生局提醒民眾補助申請至今年3月1日為止，請把握機會申請。

住宿式服務機構使用者補助方案為，凡於2023年入住住宿式長照機構、一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構（除安養床外）、身心障礙福利機構、榮譽國民之家、兒少安置機構等等，且經評估符合長照需要等級第4級或具身障證明中度以上住民，每人每年最高可補助12萬元。

新竹市衛生局長陳厚全表示，針對2022年12月31日前已入住機構但未經長照需要等級評估或經評估未達長照需要等級第4級以上的既有住民，當年度仍可申請最高6萬元補助，並且不設排富條款，以簡化補助申請流程，同樣提醒尚未申請的民眾把握機會。

陳厚全說，截止去年12月31日，竹市已受理279件入住住宿式機構的補助申請，都已在今年1月10日完成撥款，由市府與中央共同助力讓住民及其照顧家屬減輕經濟負擔。此外，補助方案第二階段受理申請至今年3月1日止，提醒民眾及時提交申請。

補助對象包括機構住民（需為本國國籍之國民），限使用機構者本人（優先）或機構簽約人提出申請，同時需符合補助條件，包括入住機構類型、資格、長照需要等級及入住天數等。詳情可上竹市衛生局長期照顧管理中心https://www.hcchb.gov.tw/billboard.php，若有長照服務需求可洽長照專線1966。