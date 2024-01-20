竹市停七停車場續建 傳鄰損爭議

新竹市爭取中央前瞻補助西大路「停七」立體停車場工程一波三折，市府因原廠商繼信營造施工進度落後，解約衍生官司，好不容易重啟續建，近日又傳鄰損爭議，住戶反映地下室滲水、牆面裂痕變多，使得工程出現變數。

新竹市政府昨天辦理會勘後要求續建廠商昱盛營造修復，並與繼信釐清責任，但繼信強調施工期間從未接過類似陳情。

停七立體停車場工程去年年中啟動續建工程，由昱盛營造與啟雄企業共同承攬得標，總工程經費1億8575萬元，目標今年6月底完工；不過，該停車場工程旁的西大路51巷內住戶反映住家地下室滲水、牆面有龜裂，一樓地板潮濕，不時得開電風扇、除濕機因應，否則問題越來越嚴重，壁癌也會擴散。

新竹市議員林彥甫要求市府盡快委請廠商處理，讓民眾安心居住；續建工程廠商昱盛營造允諾協助修復，將以打針方式緊急處理滲水問題。

新竹市交通處認為損鄰情事早在2021年4月繼信營造做基礎建設開挖時就發生，後續將與繼信釐清責任並求償修復費用。

繼信營造有收到通知但未參與會勘，業者表示施工期間沒有接過類似鄰損陳情反映，沒有道理要出席會勘。業者也強調，市府與公司有爭訟，不能動輒將任何問題推過來，讓公司概括承受，現階段應該停工，避免鄰損再擴大。