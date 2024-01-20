竹縣高鐵消防分隊 曲折雲梯車進駐

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣高鐵消防分隊昨天落成啟用，未來肩負地方消防安全重任。記者郭政芬／攝影
新竹縣高鐵消防分隊昨天落成啟用，未來肩負地方消防安全重任。記者郭政芬／攝影

新竹縣竹北市高速發展，但消防分隊多位於中山高速公路西側，東側高鐵區高樓林立且車流量大，消防資源相對匱乏；新竹縣政府昨天成立高鐵消防分隊，強化地方救災救護量能，同時也針對地方特性，採購曲折雲梯車，維護民眾安全。

竹北截至去年12月為止，人口數已高達21萬5952人，然而竹北原有的3個消防分隊都位於中山高速公路西側，如遇東側發生緊急事故，消防車或救護車容易因交通壅塞等情，延誤搶救時機，因此縣府於2020年開始規畫成立高鐵消防分隊，並斥資1.4億元打造新的廳舍。

高鐵消防分隊選在119消防節落成啟用，目前配置12名警消及各式救災救護車輛常駐，因應地區高樓特性採購的曲折雲梯車，則是全台第4輛。

消防局表示，高鐵分隊除能改善竹北消防據點匱乏情況，更能機動支援鄰近單位，因應未來人口增加，也會持續增加人力。

縣長楊文科表示，竹北20層以上的大樓有172棟，高樓救災能力非常重要，曲折雲梯車可抵達70公尺高空，在高樓火警時能快速完成搶救部署及監控，讓市民更加安心。

高鐵 新竹 高速公路

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