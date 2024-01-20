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苗栗市長補選 藍3人初選、綠白觀望

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗市長補選群雄並起，國民黨內協調，縣議員鄭碧玉、余文忠、楊明燁參加，達成共識2月1日、2日、3日全民調推出人選。記者范榮達／攝影
苗栗市長補選群雄並起，國民黨內協調，縣議員鄭碧玉、余文忠、楊明燁參加，達成共識2月1日、2日、3日全民調推出人選。記者范榮達／攝影

苗栗市長邱鎮軍當選立委，市長補選預計4月中旬舉行，有意角逐者逐漸浮上檯面，國民黨縣議員余文忠、楊明燁和鄭碧玉將參加黨內初選，禹耀東稱會以無黨籍參選到底，而民眾黨籍的市民代表會前主席楊喬安和民進黨縣議員徐筱菁也可能出戰，選情呈現群雄並起局面。

關於苗栗市長人選，國民黨將於2月1至3日辦電話全民調決定參選人，縣黨部主委邱一峰表示目前有余文忠、鄭碧玉及楊明燁3人參加，禹耀東的黨籍仍在，但對方拒絕參加。

禹耀東則說自己5年前就宣布退黨，也從未參與黨務，不知國民黨為何仍將他視為黨員，會以無黨籍參選到底。

余文忠昨天表示自己獲全市23名里長、10名市民代表連署支持，強調這屆市長任期只剩2年半，如果當選，會把一天當兩天用，傳承縣長鍾東錦的願景規畫，連結邱鎮軍在立院爭取中央資源挹注。

面對補選，徐筱菁表示自己目前是持觀望態度，還在評估中，但如果黨要徵召她或要求她參選，會義不容辭投入。

民眾黨苗栗市民代表會前主席楊喬安的丈夫是現任市代會主席陳仁杰。陳表示，等國民黨初選及立法院長選舉結束，楊喬安是否參選苗栗市長的態勢就會明朗。

國民黨 邱鎮軍 楊明燁

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