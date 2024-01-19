苗栗醫院新院長就任 徐國芳：兩項重大工程盼盡快完成

衛生福利部苗栗醫院院長李明輝屆齡退休，新任院長由衛福部恆春旅遊醫院院長徐國芳接任，昨天已在衛福部宣誓就職，他強調未來將和同仁攜手，共同為提升苗栗地區的醫療品質與量能努力。

苗栗醫院表示，徐國芳畢業於中國醫藥大學醫學系，並完成台灣大學醫療機構管理研究所碩士班、輔仁大學商學研究所博士班學位。他在台北榮總急診部訓練後，曾任衛福部桃園醫院、台北醫院急診主任，也曾在敏盛醫院國際醫療當副院長、恩主公醫院當急重部部長，並歷任衛福部花蓮醫院副院長、恆春旅遊醫院院長，醫療與管理領域學識、資歷完整。

院方指出，徐國芳是急診專科醫師，專長為內、外、兒科緊急處置、超音波專科醫師、災難醫學教育訓練、毒化災教育訓練及緊急指揮處理、ACLS指導員、ETTC指導員、ATLS、PALS/APLS指導員資格、大量傷患指揮及緊急處理、人員急救教育訓練、國際醫療規畫。

徐國芳表示，部苗有良好醫療基礎與文化，經由持續成長，現已通過醫策會全中度兼部份重度急救責任醫院評定，未來他將會和同仁共同為提升苗栗地區的醫療品質與量能努力，讓部苗公醫招牌更明亮；中央與地方都關心的放射腫瘤治療中心、急重症醫療大樓2項擴建工程，在多次招標失敗後，能盡快在符合法規範圍內，順利招標並動工興建，是現階段重要任務，以符合民眾期盼，讓苗栗鄉親未來不須再赴外縣市進行放射腫瘤治療，享有更好的急重症醫療資源。