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竹市前瞻停車場一波三折…才陷廠商解約訴訟 又掀地下室滲水鄰損爭議

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市西大路「停七」停車場目前正在續建中。本報資料照
新竹市西大路「停七」停車場目前正在續建中。本報資料照

新竹市爭取到中央前瞻補助的西大路「停七」立體停車場工程一波三折，市府因原廠商施工進度落後解約，雙方訴訟進行中，好不容易啟動續建工程，但近日傳出鄰損爭議，住戶反映地下室滲水、牆面裂痕變多。市府今辦會勘請續建廠商昱盛營造修復，並將跟原施工廠商繼信營造釐清責任，繼信營造則強調施工時從未接過類似陳情。

停七立體停車場工程去年年中啟動續建工程，由昱盛營造與啟雄企業共同承攬得標，總工程經費1億8575萬元，目標今年6月底完工。該停車場工程旁的西大路51巷內住戶反映住家地下室滲水、牆面有龜裂，一樓地板潮濕，不時得開電風扇、除濕機因應。

時代力量議員林彥甫今天參與會勘，他說，住戶反映這類狀況有1、2年，實地勘查住戶地下室有小坑積水，水完全積滿，一樓的神明廳木桌恐因潮濕腐壞。他要求市府盡快委請續建工程廠商處理，讓住戶能安心居住，後續由第三方鑑定釐清責任歸屬。

遭受鄰損的住戶則表示，停七立體停車場工程啟動以來，滲水越來越嚴重，牆面裂痕、壁癌越來越多，需要盡快處理。與會廠商代表表示，經抽乾化糞池確認，還是有持續漏水，因此排除化糞池問題，後續將以打針方式緊急處理滲水問題，避免擴大。

市府交通處指出，市府接獲里長代停七停車場旁鄰房住戶陳情，原施工廠商基礎開挖後，也就是2021年4月就造成住處地下室滲水且牆壁有蜘蛛網裂痕等情形，未有實質處理作為。今天會勘，續建工程廠商昱盛營造承諾協助修復，先做相關緊急處理。

交通處表示，廠商將替住戶施作層縫防水、打石修補、泥作粉刷及油漆修補。至於原施工廠商因施工進度嚴重落後，市府2022年12月15日與該廠商終止契約，該廠商已向地方法院提起民事訴訟，市府後續將與原施工廠商釐清責任，並求償鄰損修復費用。

原廠商繼信營造回應，雖有接到出席今天會勘通知，但繼信營造在施工期間，沒有接過類似鄰損陳情反映，沒有道理要出席會勘。並認為市府正與原營造商在訴訟階段，不能動輒將任何問題推過來，讓繼信概括承受。現階段應該停工，避免鄰損再擴大。

新竹市爭取到中央前瞻補助的西大路「停七」立體停車場工程一波三折，周邊住戶反映地下室滲水、牆面裂痕變多。圖／市議員林彥甫提供
新竹市爭取到中央前瞻補助的西大路「停七」立體停車場工程一波三折，周邊住戶反映地下室滲水、牆面裂痕變多。圖／市議員林彥甫提供
新竹市爭取到中央前瞻補助的西大路「停七」立體停車場工程一波三折，周邊住戶反映地下室滲水、牆面裂痕變多。圖／市議員林彥甫提供
新竹市爭取到中央前瞻補助的西大路「停七」立體停車場工程一波三折，周邊住戶反映地下室滲水、牆面裂痕變多。圖／市議員林彥甫提供
新竹市爭取到中央前瞻補助的西大路「停七」立體停車場工程一波三折，周邊住戶反映地板滲水嚴重，得開電風扇吹乾。圖／市議員林彥甫提供
新竹市爭取到中央前瞻補助的西大路「停七」立體停車場工程一波三折，周邊住戶反映地板滲水嚴重，得開電風扇吹乾。圖／市議員林彥甫提供

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