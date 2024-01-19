新竹市垃圾車春節清運時間出爐 高虹安今慰勉清潔隊員

不到一個月就要過年，新竹市環保局今天宣布春節垃圾清運規畫，大年初一至初四停收垃圾，除夕、大年初五都加班收垃圾，2月15日初六以後恢復正常。市長高虹安今天趁農曆春節前夕送紅包慰勉終清潔隊員，並宣布更新制服及增添安全配備，提醒清潔隊員「安全健康」擺第一。

高虹安表示，感謝清潔隊員的努力付出，讓市民擁有清潔乾淨的市容環境，為提升同仁執勤時的舒適與安全度，市府秉持落實「工欲善其事必先利其器」的最高準則，今年度特別編列預算，採購制服與安全配備，讓同仁上班更安全有保障，家人也放心。

在清潔隊員制服部分，市府今年提供外套及工作褲，讓清潔隊員工作時更舒適靈活，提高效率；安全配備部分，則提供人身與機具兩方面的配備，人身部分從頭保護到腳，包括硬式安全帽、反光背心、貼膠手套、護腰、護膝、安全鞋等，清運機具部分則於垃圾車裝設防護欄、回收車裝設安全繩索等，讓工作環境更安全。

高虹安也叮嚀清潔隊員們，務必將「安全健康」擺第一，反光背心要穿好、安全配備也要配置齊全，同時請環保局加強勤前教育，嚴謹守護清潔隊員的健康安全。並感謝同仁們犧牲春節假期維護市容環境，若市民看到清潔隊員執勤，也可以帶著微笑說聲「謝謝，您辛苦了」給予實質鼓勵。

環保局長江盛任說，今年春節共有7天連續假期，2月9日（周五、除夕）因應年前大掃除垃圾量增加，垃圾清運時間將下午時段調整至上午時段，晚上時段調整至下午時段，採沿線收集、機動調度方式；2月10至13日（大年初一至初四），停收垃圾。

2月14日（周三、大年初五），原為周三垃圾停收日，市府環保局為因應春節四天停收垃圾後垃圾量增加，特別加班，當天幾ㄤ依「周一路線」執行垃圾清運，清運時間比照除夕將下午時段調整至上午時段，晚上時段調整至下午時段，採沿線收集、機動調度方式；2月15日（周四、大年初六），恢復正常清運垃圾。

環保局指出，農曆大年初一至初四停止清運垃圾期間，為維持市容整潔，市區重要道路仍有清潔隊員輪值清掃。