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頭份永貞宮媽祖婆「換新裝」 今年客家聖袍黑色系中選

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市田寮永貞宮上午發布今年媽祖婆的客家花布聖袍款式（右）。圖／永貞宮提供
苗栗縣頭份市田寮永貞宮上午發布今年媽祖婆的客家花布聖袍款式（右）。圖／永貞宮提供

苗栗縣頭份市田寮永貞宮迎接媽祖聖誕及頭份四月八盛會，近年來已四度為媽祖婆神像換上客家花布聖袍，盼凸顯客家庄的媽祖信仰及族群融合精神，上午永貞宮發布今年媽祖婆客家聖袍新裝，設計以黑色系為主的花布聖袍，獲得媽祖婆青睞，連續3個聖筊。

永貞宮主委、苗栗縣副議長張淑芬說，當年她接主委後到廟裡上香，晚上回家腦海瞬間出現媽祖婆想換客家聖袍的影像，但她不敢確定，首次設計的聖袍因未繡上龍、鳳圖案未能成功，後來增加龍、鳳，擲筊果然獲聖筊允准，先前已為媽祖婆換裝4次，前幾年的聖袍底色包括紅色、粉紅及橘色、藍色等不同色系。

張淑芬表示，女性都喜歡漂亮，相信神明也相同，這次聖袍製作由在地製作客家服飾出名的竹南手工藝合作社承接，充分表現在地客家手藝；媽祖更換客家聖袍已成傳統，未來將持續辦理成為客庄媽祖廟的特色。

竹南手工藝合作社主任曾林美惠表示，為讓媽祖婆穿上大方的黑色聖袍還能閃閃發亮，屆時配合媽祖在頭份市區遶境，聖袍還會裝飾LED彩燈，讓媽祖在夜間一樣繽紛耀眼。此外，她還多製作了一套深色藍染的聖袍敬獻給媽祖婆。

永貞宮上午並公布春節系列活動，包括大年初一發送龍年金幣、元宵節開中門、擲筊比賽等活動。

永貞宮上午公布春節系列活動，包括大年初一發送龍年金幣、元宵節開中門、擲筊比賽等活動。圖／永貞宮提供
永貞宮上午公布春節系列活動，包括大年初一發送龍年金幣、元宵節開中門、擲筊比賽等活動。圖／永貞宮提供
苗栗縣頭份市田寮永貞宮上午發布今年媽祖婆的客家花布聖袍款式（右）。圖／永貞宮提供
苗栗縣頭份市田寮永貞宮上午發布今年媽祖婆的客家花布聖袍款式（右）。圖／永貞宮提供
苗栗縣頭份市田寮永貞宮上午發布今年媽祖婆的客家花布聖袍款式。圖／永貞宮提供
苗栗縣頭份市田寮永貞宮上午發布今年媽祖婆的客家花布聖袍款式。圖／永貞宮提供

媽祖 客家花布 苗栗縣

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