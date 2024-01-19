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盡早申請！春節即將到來 桃園春假長照、喘息照護不打烊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛生局提醒春節假期家有長照或喘息服務需求者，請盡早提出申請。圖／桃園市政府衛生局提供
衛生局提醒春節假期家有長照或喘息服務需求者，請盡早提出申請。圖／桃園市政府衛生局提供

桃園衛生局表示，農曆春節即將到來，農曆小年夜至年初五（2月8日至2月14日）期間長照1966專線採預約方式，若家中親友有長照服務相關諮詢的需求，請撥打1966長照服務專線預約，1月26日前周一至周五上班時間，有專人說明，並協助預約申請長照等級到府評估。

春節7天連續假期，桃園市有260家長照單位持續提供居家照顧、專業、交通接送、喘息服務及餐飲等服務，家中若有使用長照服務者，可先向服務單位（A個案管理師）申請，以利服務單位安排春節照護人力。此外，聘有外籍家庭看護工的被照顧者，經長期照顧管理中心評估長照需求等級為2至8級者，如果聘請的外籍看護工因春節休假無法協助照顧，也可以申請喘息服務。

衛生局局長劉宜亷表示，春節是親友團聚的時刻，也是照顧者負擔加重的時刻，希望市民能善用政府提供的長照服務資源；長照2.0可以有效減輕照顧負擔，讓照顧者與被照顧者都能享受溫馨的團圓時刻。相關春節期間長照服務提供單位等訊息，可至桃園市政府衛生局長期照護網站查詢

長照 春節 衛生局 桃園

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