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捐助2千元就有機會收藏名家作品 苗栗「施情畫義」開展

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣文觀局「施情畫義、千動愛心」美術特展及愛心活動上午開展，這項結合公益和藝文欣賞的盛會今年邁入第9年。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文觀局「施情畫義、千動愛心」美術特展及愛心活動上午開展，這項結合公益和藝文欣賞的盛會今年邁入第9年。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣文化觀光局「施情畫義、千動愛心」美術特展及愛心活動上午開展，這項結合公益和藝文欣賞的盛會今年邁入第9年，持續推廣「五方共好」的願景和愛心，民眾只要捐助2000元至縣內7間社福慈善機構做愛心，就可透過抽籤收藏一件藝術家原創作品，還有機會收藏到名家之作，預定3月2日閉幕式中抽籤決定捐助者獲得的作品。

苗栗縣文觀局長林彥甫指出，今年展出活動從今天起在文觀局展至3月3日，中油、台電再度響應並贊助，為苗栗縣弱勢族群注入一股暖流。民眾捐助2000元至縣內7間社福機構，包括私立幼安教養院、私立聖家啟智中心、私立華嚴啟能中心、私立廣愛教養院、私立明德教養院、苗栗創世清寒植物人安養院 、私立新苗教養院做愛心，就能收藏藝術家原創作品一件。

今年縣內各藝術、美術社團成員捐助的創作品共301件，包括西畫、國畫、書法、陶瓷作品等多種；民眾捐款可從1月19日至2月19日以郵政劃撥至機構專戶，或直接至各機構、文化觀光局展演藝術科臨櫃捐款。相關訊息可至苗栗縣文觀局網站查詢，或追蹤「貓裏藝文」Fb粉絲專頁。

苗栗縣文觀局「施情畫義、千動愛心」美術特展及愛心活動上午開展，這項結合公益和藝文欣賞的盛會今年邁入第9年。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文觀局「施情畫義、千動愛心」美術特展及愛心活動上午開展，這項結合公益和藝文欣賞的盛會今年邁入第9年。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文觀局「施情畫義、千動愛心」美術特展及愛心活動上午開展，這項結合公益和藝文欣賞的盛會今年邁入第9年。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文觀局「施情畫義、千動愛心」美術特展及愛心活動上午開展，這項結合公益和藝文欣賞的盛會今年邁入第9年。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文觀局「施情畫義、千動愛心」美術特展及愛心活動上午開展，這項結合公益和藝文欣賞的盛會今年邁入第9年。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文觀局「施情畫義、千動愛心」美術特展及愛心活動上午開展，這項結合公益和藝文欣賞的盛會今年邁入第9年。記者胡蓬生／攝影
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愛心 苗栗縣 捐款

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