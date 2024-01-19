美女書法家揮毫 桃園「龍來桃喜」春聯即起開放索取
春節將至，桃園市政府今天發表龍年春聯、紅包及福袋。其中，「龍來桃喜」春聯是由美女書法家王鈺權揮毫創作，提詞包含希望桃園越來越好、大家都來桃園2層意思，即日期在市府1樓服務處開放民眾索取，接下來也會分送到鄰里長手中，讓不方便到市府的民眾也能就近領取。
王鈺權是國立台灣藝術大學書畫藝術學系碩士，在校期間以絹本水墨、創作人物肖像及書法創作為主，畢業後從事陶瓷工藝師工作，擅長將書法水墨藝術融入各項媒材。她表示，希望此次春聯的創作能帶給民眾滿滿的祝福與元氣。
桃園市長張善政表示，龍年來了，希望民眾生活越來越好，春聯也取閩南語「攏來」諧音，希望大家都到桃園來，感受桃園的快樂喜慶氣氛。此外，今年市府推出的紅包袋也別具巧思，有個小機關，舌頭一拉就能看到「龍來桃喜」賀詞，一元福袋則是象徵一元復始。
張善政說，春聯即日起在桃園市政府1樓服務處發放，歡迎民眾索取，近日也會分送至議員、里長的服務處與辦公室，讓不便到市府的民眾也拿得到。而紅包袋與福袋將從初一開始分送，時間地點還在規劃，應該會利用宮廟參香雞會發放。
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