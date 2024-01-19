台中昇揚捐贈苗栗家扶904套年菜 本月底起貨運到家
來自台中市昇揚基金關懷協會去年首度捐贈美味年菜給苗栗家扶中心，今年協會再度捐贈904套五菜一湯的豐盛年菜，會員陳佳毅更加碼捐贈每戶扶助家庭2公斤白米；苗栗家扶表示，這份愛心將於1月31日透過貨運方式送給全體扶助家庭，也祝福18鄉鎮所有家扶家庭都能安心過好年。
苗栗家扶中心主任湯鳳琴說，去年扶助家庭滿心歡喜享受美味年菜，其中來自後龍的小瑞在領到年菜後，還跟媽媽說「媽媽，年菜是什麼啊，我們家以前好像都沒有欸」。小瑞媽媽離婚後，獨自帶著三名年幼的孩子跟著行動不便的外婆住在一起，最小的妹妹才幼兒園中班，家裡的孩子都有發展遲緩，媽媽不得不放下家庭工作，全心全力地照顧孩子們，一家五口只能依靠政府及家扶中心的幫忙才能勉強度日，在過年前能夠享受著美味豐盛的年菜，對小瑞一家人來說真是彌足珍貴的幸福。
「支持，不用一個人做很多，而是每個人都做一點點；真得非常感動也開心，來自台中的昇揚基金關懷協會持續看見我們苗栗縣的需求！」湯鳳琴主任說，今年昇揚增加年菜捐贈數量來到904套，包括嫩筍燉蹄膀、花膠燉雞湯、蜜香燒軟排、碧綠雙脆、紹興醉蝦、香菇造型包子，如此五菜一湯的年菜組合，都是家扶家庭平時捨不得購買的高級佳餚。
今年這群有愛的叔叔阿姨們仍然心繫著家扶的孩子們，投入募集年菜，明天上午將舉辦捐贈儀式，昇揚基金關懷協會理事長吳永富也將帶領二十餘位熱心會員，從台中前來苗栗家扶傳遞溫暖。
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