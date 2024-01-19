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119消防節捐出250cc熱血 新竹市消防局免費請吃火鍋

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
今天是119消防節，新竹市消防局、新竹市義消總隊與新竹捐血中心攜手舉辦「活力消防！熱血傳愛！」捐血活動，市府秘書長張治祥今天早上代表市長高虹安到場參與。圖／竹市府提供
今天是119消防節，新竹市消防局、新竹市義消總隊與新竹捐血中心攜手舉辦「活力消防！熱血傳愛！」捐血活動，市府秘書長張治祥今天早上代表市長高虹安到場參與。圖／竹市府提供

今天是119消防節，新竹市消防局、新竹市義消總隊與新竹捐血中心攜手舉辦「活力消防！熱血傳愛！」捐血活動，在消防局及關新公園2處安排捐血車，鼓勵民眾今天下午4點前到場捐血250cc即可獲得火鍋免費兌換券，數量有限，送完為止。

市府秘書長張治祥今天早上代表市長高虹安，到消防局現場關心捐血民眾，並頒發感謝狀給活動贊助單位。張治祥說，新竹市消防局「活力消防！熱血傳愛！」捐血活動年邁入第20年，每年皆創下桃竹苗地區當日最高捐血袋數紀錄，替秋冬缺血大進補。

今年特別的是，往年活動皆為餐飲業者提供捐血送半價餐飲券，這次由2家科技公司特別贊助差額，民眾捐血250cc即贈送1張火鍋免費劵，且餐券除了春節與母親節期間，全年皆可使用。竹市府感謝新竹市中央獅子會、千葉火鍋、澤野工程公司及宏信科技工程公司的大力支持，讓竹市119捐血活動更加順利與踴躍。

消防局長李世恭今天也帶頭捐出熱血，他表示，一早就有許多警義消及民眾就紛紛挽起衣袖，為讓捐血義舉「不塞車」，市府分別調度3輛捐血車到消防局，以及1輛捐血車到關新公園共2處地點供民眾捐血，歡迎民眾呼朋引伴一起捐出熱血，吃免費火鍋。

今天的捐血現場特別安排消防同仁準備的開場表演，並邀請竹市義消顧問黃益國與其師吳清田大師現場揮毫春聯，讓前來捐血的民眾提前感受年節氣氛，同時還有消防弟兄斜槓手沖咖啡，供捐血民眾享用，讓滿滿的咖啡香及春節氣氛充滿捐血會場。

李世恭說，每逢春節期間是全國血荒最嚴重的時候，打火弟兄們一向踴躍捐出熱血，也希望藉此帶動竹市捐血熱潮。竹市119消防日捐血活動自民國2005年舉辦以來，19年來共捐超出1萬34袋血；今年邁入第20年，希望民眾都能共襄盛舉，為血庫止渴。

今天是119消防節，新竹市消防局、新竹市義消總隊與新竹捐血中心攜手舉辦「活力消防！熱血傳愛！」捐血活動，消防局長李世恭今天也帶頭捐出熱血。圖／竹市府提供
今天是119消防節，新竹市消防局、新竹市義消總隊與新竹捐血中心攜手舉辦「活力消防！熱血傳愛！」捐血活動，消防局長李世恭今天也帶頭捐出熱血。圖／竹市府提供
今天是119消防節，新竹市消防局、新竹市義消總隊與新竹捐血中心攜手舉辦「活力消防！熱血傳愛！」捐血活動，在消防局及關新公園2處安排捐血車，鼓勵民眾今天下午4點前到場捐血250cc即可獲得火鍋免費兌換券。圖／竹市府提供
今天是119消防節，新竹市消防局、新竹市義消總隊與新竹捐血中心攜手舉辦「活力消防！熱血傳愛！」捐血活動，在消防局及關新公園2處安排捐血車，鼓勵民眾今天下午4點前到場捐血250cc即可獲得火鍋免費兌換券。圖／竹市府提供

捐血中心 新竹 火鍋

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