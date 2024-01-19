快訊

黃國昌表態了！稱對立院龍頭「毫無興趣」 承諾立委只當兩年

「窮人小確幸沒了」！他買炸雞驚見這價格嚇壞 網友：這只是開始

清大、陽明交大創高雄校區卻不收學士 搶進另一招生藍海能行嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹市立殯儀館周邊2處增92格停車位 停車每小時20元

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市殯葬管理所近期調整增加停車空間，包括新增成德一街第二停車場停車格40格及羽化館停車場52格，鼓勵民眾多加利用。圖／新竹市殯葬管理所提供
新竹市殯葬管理所近期調整增加停車空間，包括新增成德一街第二停車場停車格40格及羽化館停車場52格，鼓勵民眾多加利用。圖／新竹市殯葬管理所提供

新竹市追思園也就是新竹市立殯儀館周邊過往每到告別式旺日時，停車空間總一位難求。新竹市殯葬管理所近期調整增加停車空間，包括新增成德一街第二停車場停車格40格及羽化館停車場52格，每小時收費20元，鼓勵民眾多加利用。

為紓解新竹市殯儀館每逢喪葬吉日的停車需求，新竹市政府去年已先開闢成德路與成德一街口閒置空地為停車場，提供42格汽車格，並比照周邊路邊停車格收費每小時20元，以提高停車周轉率、避免遭長期占用。

市府民政處近期也整頓成德一街第二停車場及羽化館停車場空間，因原本停車場內部分空地並無管制，長期被民眾占放車輛免費停放，因此市府重新整理車格畫線，並導入收費管理，比照路邊停車收費一小時20元，因此一次整理出近百個車位，方便拈香、追思民眾停車。

新竹市殯葬管理所統計，殯儀館周邊公有停車場有服務中心前停車場、成德路及成德一街路邊停車格、成德一街第一、第二停車場及羽化館停車場，總計超過300個停車格，提供治喪家屬及親友停車使用，歡迎市民朋友多加利用。

新竹市殯葬管理所近期調整增加停車空間，包括新增成德一街第二停車場停車格40格及羽化館停車場52格，鼓勵民眾多加利用。圖／新竹市殯葬管理所提供
新竹市殯葬管理所近期調整增加停車空間，包括新增成德一街第二停車場停車格40格及羽化館停車場52格，鼓勵民眾多加利用。圖／新竹市殯葬管理所提供
新竹市殯葬管理所近期調整增加停車空間，包括新增成德一街第二停車場停車格40格及羽化館停車場52格，鼓勵民眾多加利用。圖／新竹市殯葬管理所提供
新竹市殯葬管理所近期調整增加停車空間，包括新增成德一街第二停車場停車格40格及羽化館停車場52格，鼓勵民眾多加利用。圖／新竹市殯葬管理所提供

停車場 新竹 殯儀館

延伸閱讀

行動玩具車出勤新竹尖石鄉 推動偏鄉早療觀念

影／新竹五峰突發森林野火 石鹿部落籠罩煙霧中

同棟大樓停車位互換 持分相同免繳納契稅

90歲名導跌倒病危沒斷氣復活 他露面喊：殯儀館都待命

相關新聞

新竹市立殯儀館周邊2處增92格停車位 停車每小時20元

新竹市追思園也就是新竹市立殯儀館周邊過往每到告別式旺日時，停車空間總一位難求。新竹市殯葬管理所近期調整增加停車空間，包括...

航空城大橋鋼纜安檢

南方澳大橋2019年無預警斷裂，加上台灣氣候高溫潮濕，又有酸雨、空汙影響，桃園市府針對特殊橋梁鋼纜進行檢測。橋齡6年的航...

苗縣敬老禮金 春節首發1000元

苗栗縣春節首發1000元敬老禮金，縣府系統緊鑼密鼓測試中，預計1月下旬可以發放，其中後龍鎮公所還加發600元，22日起採...

桃園寒假愛心餐 逾4千學子受惠

寒假將至，弱勢學生因學校放假沒有營養午餐可吃，桃園市教育局辦理寒暑假愛心午餐政策，邀學校與鄰近店家或超商合作，學生只要持...

防偷倒 桃園IoT監控汙水人孔

桃園市汙水人孔數量多達1萬1197座，為有效管理施工人員進出，並預防不肖業者從人孔偷排廢油泥等事業廢棄物，桃市府水務局首...

桃市YouBike2.0 今起全市可借還

桃園市共享單車YouBike今年起逐步從1.0汰換成2.0系統，交通局近日完成全市417個站點2.0車柱設置，今天起各行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。