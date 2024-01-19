新竹市立殯儀館周邊2處增92格停車位 停車每小時20元

新竹市追思園也就是新竹市立殯儀館周邊過往每到告別式旺日時，停車空間總一位難求。新竹市殯葬管理所近期調整增加停車空間，包括新增成德一街第二停車場停車格40格及羽化館停車場52格，每小時收費20元，鼓勵民眾多加利用。

為紓解新竹市殯儀館每逢喪葬吉日的停車需求，新竹市政府去年已先開闢成德路與成德一街口閒置空地為停車場，提供42格汽車格，並比照周邊路邊停車格收費每小時20元，以提高停車周轉率、避免遭長期占用。

市府民政處近期也整頓成德一街第二停車場及羽化館停車場空間，因原本停車場內部分空地並無管制，長期被民眾占放車輛免費停放，因此市府重新整理車格畫線，並導入收費管理，比照路邊停車收費一小時20元，因此一次整理出近百個車位，方便拈香、追思民眾停車。