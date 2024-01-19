桃市YouBike2.0 今起全市可借還

桃園市共享單車YouBike今年起逐步從1.0汰換成2.0系統，交通局近日完成全市417個站點2.0車柱設置，今天起各行政區都有2.0系統車輛可借，採雙系統運轉模式。市府預計年底全市擴增到500個站點，屆時1.0系統也會全面退場。

桃園市交通局指出，交通局去年11月開始辦理微笑單車系統轉換作業，為降低民眾使用不便，作業採逐步轉換方式進行，各站點只有一半的車柱從1.0系統換成2.0系統。繼龜山、桃園、蘆竹等地之後，大園、大溪、龍潭、觀音、新屋也完成施工，今天起全市現有場站都可借還2.0系統車輛。

桃園市政府廣場前的共享單車，每到傍晚放學時間總有許多學生搶著租借，2.0系統車輛更是搶手，有人一出校門就奔跑直衝站點搶借車。

學生表示，2.0系統雖然多了鎖車裝置，車身較重，騎起來比1.0系統費力一些，但新車騎起來比較順，不會因為零件老舊卡頓，穩定度與舒適度大勝，所以大家都愛。

交通局表示，全市目前1.0系統車輛約7700輛，2.0系統車輛約2600輛，占比大概落在75%和25%，目標年底前1.0系統全面退場，租借站點增加到500個。至於那些站點會優先全面汰換，需要一段時間觀察各站點2.0車輛的周轉率再安排。