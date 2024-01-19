聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市YouBike2.0 今起全市可借還

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市今天起417個租賃站都可租借到YouBike 2.0車輛。記者陳俊智／攝影
桃園市今天起417個租賃站都可租借到YouBike 2.0車輛。記者陳俊智／攝影

桃園市共享單車YouBike今年起逐步從1.0汰換成2.0系統，交通局近日完成全市417個站點2.0車柱設置，今天起各行政區都有2.0系統車輛可借，採雙系統運轉模式。市府預計年底全市擴增到500個站點，屆時1.0系統也會全面退場。

桃園市交通局指出，交通局去年11月開始辦理微笑單車系統轉換作業，為降低民眾使用不便，作業採逐步轉換方式進行，各站點只有一半的車柱從1.0系統換成2.0系統。繼龜山、桃園、蘆竹等地之後，大園、大溪、龍潭、觀音、新屋也完成施工，今天起全市現有場站都可借還2.0系統車輛。

桃園市政府廣場前的共享單車，每到傍晚放學時間總有許多學生搶著租借，2.0系統車輛更是搶手，有人一出校門就奔跑直衝站點搶借車。

學生表示，2.0系統雖然多了鎖車裝置，車身較重，騎起來比1.0系統費力一些，但新車騎起來比較順，不會因為零件老舊卡頓，穩定度與舒適度大勝，所以大家都愛。

交通局表示，全市目前1.0系統車輛約7700輛，2.0系統車輛約2600輛，占比大概落在75%和25%，目標年底前1.0系統全面退場，租借站點增加到500個。至於那些站點會優先全面汰換，需要一段時間觀察各站點2.0車輛的周轉率再安排。

共享單車 桃園 觀音

延伸閱讀

桃園市政府周邊停車變容易？原定1600席機車停車場不蓋了

桃園YouBike 2.0明起全市可借還 拚年底1.0全面退場

桃市417處場站 1月19日起皆提供YouBike2.0服務

桃市計程車春節運價 每趟加收50元、桃機100元

相關新聞

桃園火車站舊城區 首件都更動工

桃園市桃園區復興路公辦都更昨天開工，市長張善政指出，此案一大亮點為桃園火車站舊城區商圈第一個都更案，距離火車站（中正路）...

航空城大橋鋼纜安檢

南方澳大橋2019年無預警斷裂，加上台灣氣候高溫潮濕，又有酸雨、空汙影響，桃園市府針對特殊橋梁鋼纜進行檢測。橋齡6年的航...

苗縣敬老禮金 春節首發1000元

苗栗縣春節首發1000元敬老禮金，縣府系統緊鑼密鼓測試中，預計1月下旬可以發放，其中後龍鎮公所還加發600元，22日起採...

桃園寒假愛心餐 逾4千學子受惠

寒假將至，弱勢學生因學校放假沒有營養午餐可吃，桃園市教育局辦理寒暑假愛心午餐政策，邀學校與鄰近店家或超商合作，學生只要持...

防偷倒 桃園IoT監控汙水人孔

桃園市汙水人孔數量多達1萬1197座，為有效管理施工人員進出，並預防不肖業者從人孔偷排廢油泥等事業廢棄物，桃市府水務局首...

桃市YouBike2.0 今起全市可借還

桃園市共享單車YouBike今年起逐步從1.0汰換成2.0系統，交通局近日完成全市417個站點2.0車柱設置，今天起各行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。