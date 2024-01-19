聽新聞
test
0:00 / 0:00

防偷倒 桃園IoT監控汙水人孔

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導

桃園市汙水人孔數量多達1萬1197座，為有效管理施工人員進出，並預防不肖業者從人孔偷排廢油泥等事業廢棄物，桃市府水務局首創用物聯網（IoT）技術，一旦汙水人孔未經申請開啟，可即時通報稽查。

雙北、台中和苗栗等縣市都曾發生不肖廠商打開人孔蓋，把廢油泥等事廢倒進汙水下水道。水務局表示，偷倒事業廢油泥和廢棄物，會造成管道堵塞，導致汙水倒灌至家戶，影響環境整潔；油泥廢棄物一旦進入水資源回收中心，則會破壞生物處理單元的菌種生長，嚴重時將影響汙水處理廠運作。

另外汙水下水道因空間局限，易生沼氣等有害人體的氣體，人員巡檢有生命風險，落實進出管制非常重要。

裝設人孔蓋啟閉偵測器後，水務局說，一旦汙水人孔未經申請被開啟，物聯網可發送手機簡訊給業務單位群組或個人，提醒異常警示，即時通報人員前往稽查與蒐證，查獲違反廢棄物清理法等將從嚴究辦。但廣泛設置開銷大，評估目前還不需全面安裝物聯網，而是選擇餐飲業等有廢棄油汙泥要處理的業別，在重點地區安裝。

廢棄物 物聯網

延伸閱讀

桃園YouBike 2.0明起全市可借還 拚年底1.0全面退場

「橋梁跟人一樣」 張善政指示桃園28座索力橋全面檢修

事故率少去年19％！桃園100處科技執法開抓 荷包小心了

老闆因肝癌有所體悟放送愛心餐 桃園逾4千名學生寒假午餐沒煩惱

相關新聞

桃園火車站舊城區 首件都更動工

桃園市桃園區復興路公辦都更昨天開工，市長張善政指出，此案一大亮點為桃園火車站舊城區商圈第一個都更案，距離火車站（中正路）...

航空城大橋鋼纜安檢

南方澳大橋2019年無預警斷裂，加上台灣氣候高溫潮濕，又有酸雨、空汙影響，桃園市府針對特殊橋梁鋼纜進行檢測。橋齡6年的航...

苗縣敬老禮金 春節首發1000元

苗栗縣春節首發1000元敬老禮金，縣府系統緊鑼密鼓測試中，預計1月下旬可以發放，其中後龍鎮公所還加發600元，22日起採...

桃園寒假愛心餐 逾4千學子受惠

寒假將至，弱勢學生因學校放假沒有營養午餐可吃，桃園市教育局辦理寒暑假愛心午餐政策，邀學校與鄰近店家或超商合作，學生只要持...

防偷倒 桃園IoT監控汙水人孔

桃園市汙水人孔數量多達1萬1197座，為有效管理施工人員進出，並預防不肖業者從人孔偷排廢油泥等事業廢棄物，桃市府水務局首...

桃市YouBike2.0 今起全市可借還

桃園市共享單車YouBike今年起逐步從1.0汰換成2.0系統，交通局近日完成全市417個站點2.0車柱設置，今天起各行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。