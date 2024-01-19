防偷倒 桃園IoT監控汙水人孔

桃園市汙水人孔數量多達1萬1197座，為有效管理施工人員進出，並預防不肖業者從人孔偷排廢油泥等事業廢棄物，桃市府水務局首創用物聯網（IoT）技術，一旦汙水人孔未經申請開啟，可即時通報稽查。

雙北、台中和苗栗等縣市都曾發生不肖廠商打開人孔蓋，把廢油泥等事廢倒進汙水下水道。水務局表示，偷倒事業廢油泥和廢棄物，會造成管道堵塞，導致汙水倒灌至家戶，影響環境整潔；油泥廢棄物一旦進入水資源回收中心，則會破壞生物處理單元的菌種生長，嚴重時將影響汙水處理廠運作。

另外汙水下水道因空間局限，易生沼氣等有害人體的氣體，人員巡檢有生命風險，落實進出管制非常重要。

裝設人孔蓋啟閉偵測器後，水務局說，一旦汙水人孔未經申請被開啟，物聯網可發送手機簡訊給業務單位群組或個人，提醒異常警示，即時通報人員前往稽查與蒐證，查獲違反廢棄物清理法等將從嚴究辦。但廣泛設置開銷大，評估目前還不需全面安裝物聯網，而是選擇餐飲業等有廢棄油汙泥要處理的業別，在重點地區安裝。