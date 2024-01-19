桃園寒假愛心餐 逾4千學子受惠

寒假將至，弱勢學生因學校放假沒有營養午餐可吃，桃園市教育局辦理寒暑假愛心午餐政策，邀學校與鄰近店家或超商合作，學生只要持學校發的餐券到指定商家，都能兌換愛心午餐，偏遠學校則改以物資發送，共有4414位學生受惠。

桃園市教育局長劉仲成說，今年寒假依學校地區特性，讓學童持餐券或以簽名方式至學校合作的商家領取餐點，其中，與鄰近小吃、快炒、便當店等愛心商家合作有25校，137校與OK、7-11、全家、萊爾富等便利商店配合，49所偏遠學校則以米、麵條、罐頭等物資，讓學童帶回去烹煮。

劉仲成昨赴內壢愛心店家四海遊龍自立店頒贈感謝狀給老闆梁惠軍。梁曾罹患肝癌，靠妻子捐肝才救回一命，讓他對生命有所體悟，自2018年開始迄今自發性地送愛心餐，幫助學校及社福團體，每月捐的金額大約6萬元，許多顧客知道老闆做善事後也一同響應。

至於新竹市，市府與超過300家愛心商店續推「呷熊飽」餐食，因應物價上漲，原先每張面額80元的餐券今年調高為100元，有餐食需求的民眾經評估後核發餐券，可持券就近於4大超商、合作的早餐、便當、麵包店及生鮮超市等地方兌換餐食。

新竹縣教育局指出，北台8縣市將於明天同步啟動「幸福保衛站」，竹縣參與其中，餓肚子的學童可至超商求助取餐，超商通報後由市府跨局處協助個案家庭，此為救急且午晚餐都可使用。

此外，竹縣教育局補助學校經費並請學校協助供餐，或協調周邊超商及自助餐業者發放餐券，國小生50元、國中生60元，學校也可以發放物資方式辦理，共約3千位學生受惠。

苗栗縣已經實施多年「寒假弱勢學生午餐專案」，今年每餐提高為80元，總計有90校1883人申請；如學生到校將由校方提供餐盒或自製午餐供應，未到校學生則可到超商、自助餐等店家取餐。