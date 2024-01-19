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苗縣敬老禮金 春節首發1000元

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗報導

苗栗縣春節首發1000元敬老禮金，縣府系統緊鑼密鼓測試中，預計1月下旬可以發放，其中後龍鎮公所還加發600元，22日起採取現金發放1600元，民眾領紅包更有感。

苗栗縣長鍾東錦重要政見敬老禮金，縣府負擔2000元，鄉鎮市公所1000元，春節、端午節及重陽節每人每節發1000元，縣府統計設籍滿1年，1959年1月1日（含）前出生長者9萬9487人，加上原住民1969年1月1日（含）前出生1368人，共10萬855人符合資格。

今年春節首發1000元敬老禮金，縣府社會處目前測試系統中，1月下旬將可發放，確切的時間縣府會另行公布，縣府調查18鄉鎮市公所發放的方式，除了後龍鎮全部採現金發放，苑裡鎮將部分現金發放，其餘鄉鎮市都用匯款。

後龍鎮公所全鎮符合敬老禮金資格6897人，鎮公所加發600元，原則採現金發放，里長、里幹事協助，22日起排定23里時間在里活動中心發放，鎮公所指出，敬老禮金首發，公所加發600元，現金1600元的紅包，要讓請領民眾更有感，公所也會滾動式檢討下次發放敬老禮金方式。

苑裡鎮原有發放80歲以上老人春節禮金3000元，24日起由里幹事親送到府，65歲到79歲則採匯款發放。

春節 紅包

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