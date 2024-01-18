工務處長疑不符高虹安期待將下台 徐千晴：傳言

民進黨新竹市議員楊玲宜今天說，竹市府工務處長曾嘉文遭疑因新竹棒球場等多項工程未符合竹市長高虹安期待將下台，突顯高虹安政治凌駕專業。市府發言人徐千晴說，均為傳言。

楊玲宜向中央社記者表示，曾嘉文疑因新竹棒球場等多項工程未符合高虹安期待，傳將下台，高虹安任內3波一級主管人事更迭，突顯高虹安的政治盤算，始終政治凌駕專業，更顯示高虹安的市政不安穩、軍心渙散。

楊玲宜說，不論哪一任市長做的建設，高虹安若認為不夠好，就應積極完成改善、解決問題，但高虹安不僅沒未做出有利市民的福利與建設，反而一直在清算前朝。

1名竹市府人員向中央社記者表示，近日確實傳出曾嘉文已向多名科長告知將會人事異動，至於曾嘉文將調任什麼職務、由誰接任，目前並不清楚。這波人事異動的消息已造成府內主管緊張、人心惶惶。

這名市府人員透露，曾嘉文即將異動的消息傳出後，依據他的了解應是有要異動，由於府內人員觀察到陳明錚最近不僅列席市府重大工程會議，也出席工程會勘行程，因此出現工務處長可能會由陳明錚接任的傳聞。

國民黨竹市議員吳旭豐接受中央社記者電訪表示，民眾黨的事務官人才缺乏，竹市府任用許多前朝市府人員，經1年磨合，表現確實不符市民期待，盼高虹安能招募更多專業人才進入市府，才能有效改革，也希望市府盡快補足職缺。

針對曾嘉文的人事動向，竹市府發言人徐千晴向中央社記者表示，均為傳言，對於人事任免等問題均不願說明與證實。她說，高虹安上任至今，相關人事任免皆秉持適才適用原則、尊重公務體制運作，市府一切按施政藍圖穩健推進中。

記者致電曾嘉文，截稿前未接電話，他僅透過訊息回覆「謝謝您的關心」。

高虹安上任1年多，已有多名一級主管異動，包括前行政處長謝泊泓去年1月爆出婚外情辭職下台。去年9月，前副市長蔡麗清、前文化局長錢康明離職，缺額至今未補，前發言人施淑婷接民政處長、城銷處長由前民政處長嚴翊琦轉任，前城銷處長林正光轉參議等。