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桃園市政府周邊停車變容易？原定1600席機車停車場不蓋了

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市交通局為提升市府周邊停車周轉率，一度調高白天時段收費，但改善情況有限（示意圖）。本報資料照片
桃園市交通局為提升市府周邊停車周轉率，一度調高白天時段收費，但改善情況有限（示意圖）。本報資料照片

桃園市政府周邊停車場原本一位難求，但近年隨著市府爭取公部門閒置空間設辦公室，交通、環保、捷工等局處陸續遷至他處，洽公民眾變少，車位變好找，原本向中央爭取前瞻計畫經費興建的文化局前廣場地下停車場確定取消。交通局今天證實已將建設經費還給中央，不過有針對未來鐵路地下化的區域發展，另外向中央爭取前瞻補助興建後站廣一停車場。

桃園近年人口增加迅速，到市政府洽公民眾眾多，加上周邊還有桃園區公所、警察局和勞保局桃園辦事處等單位，不論汽機車，經常一位難求，交通局為了提高停車格周轉路，曾一度調高府前停車場白天時段收費，但改善有限，直到去年環保局搬到桃園地院舊址、捷運工程局搬到桃園水利署舊址、交通局搬到廈門街停車場共構辦公廳舍，洽公民眾分散，狀況才有所改善。

交通局停車管理科長張聖杰表示，市府為解決市府園區周邊停車格不足問題，曾一度規畫利用文化局前廣場空間蓋地下3層的機車停車場，預計可容納1600輛機車，但隨著洽公民眾變少，計畫已經取消，向前瞻計畫爭取的2億元經費也已經還給中央，不過有另外向前瞻計畫爭取3億元在桃園火車站後站蓋停車場。

張聖杰表示，市府預期鐵路地下化會帶動地方發展，交通需求會增加，因此計畫利用養工處位於後站的地（廣一停車場）興建地下3層停車場，目前設計可容納250輛汽車、300輛機車，建設總經費大概需要6億元，已向中央前瞻預算爭取3億元補助，盼中央核准通過。

停車場 桃園 文化局

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