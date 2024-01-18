苗栗市長補選群雄並起 國民黨2月1至3日全民調決定

苗栗市長補選群雄並起，國民黨內今天下午協調，縣議員鄭碧玉、余文忠、楊明燁參加，達成共識2月1日、2日、3日全民調推出人選，縣黨部主委邱一峰認為建立很好模式，以最強棒應戰。

國民黨苗栗市長邱鎮軍轉戰立委成功，2月1日上任立委，依地方制度法必須於邱辭職後辦理補選，呈現群雄並起的局面，縣長鍾東錦、邱鎮軍、邱一峰、苗栗市民代表會副主席王封台，及國民黨有意參選的鄭碧玉、余文忠、楊明燁出席今天下午的協調會，縣議員禹耀東沒有參加。

鄭碧玉、余文忠及楊明燁都表達強烈參選意願，邱一峰說，會中達成共識，透過全民調產生最強的人選，鍾東錦、邱鎮軍及縣黨部，全力輔選支持當選，並建立模式，將來有類似狀況，可以透過機制，團結力量打選戰。

今天協調會後，余文忠宣布投入苗栗市長補選，表示他已獲得10席苗栗市民代表、23名里長聯合簽名聯署推薦參選，他對於鄉親的託付將責無旁貸，勇於擔起責任，期間也將採取開放性態度，聽取各界建言。

鄭碧玉曾擔任2屆苗栗市民代表，其中一屆是副主席，縣議員4連霸，長期耕耘地方，人脈及基層實力雄厚，她強調了解地方需求，「媽媽市長」更細心推動市政。此外，楊明燁則是苗栗市已故前市長鄒玉梅之子，許多地方人士至今緬懷，楊明燁說，秉持著「說得出、做得到」參選。

苗栗市長補選，除了國民黨內競爭激烈，包括禹耀東有可能一戰，民進黨苗栗縣議員徐筱菁、民眾黨的苗栗市民代表會前主席楊喬安，立委選舉之後緊接而來，也備受地方政壇重視。