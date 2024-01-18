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「橋梁跟人一樣」 張善政指示桃園28座索力橋全面檢修

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市航空城大橋採鋼索拉撐橋面，鋼索有無鏽蝕對安全影響甚鉅。記者陳俊智／攝影
桃園市航空城大橋採鋼索拉撐橋面，鋼索有無鏽蝕對安全影響甚鉅。記者陳俊智／攝影

桃園市政府去年檢修青塘園景觀橋，發現啟用8年的橋體結構已出現鏽蝕，今年特別編列預算並制定SOP，全面檢修桃園依靠鋼索、鋼纜拉撐橋體結構的索力橋，而位於蘆竹區的「航空城大橋」因跨越國道2號上空，被列為今年首要重點項目；桃園市長張善政今視察航空城大橋結構，強調事關民眾行的安全，「不能等橋都老了才做檢測」。

桃園市養護工程處指出，台灣屬於海島型氣候，高溫潮濕，加上酸雨、空氣汙染、颱風和地震，建築物容易受外在因素腐蝕損壞，鑑於宜蘭縣南方澳大橋斷裂事件，可知以往檢修橋梁安全多從外觀目測，而橋梁發生災難往往是在一瞬間，且問題出在鋼纜、錨定端、鋼纜拉撐配重平衡等看不到的地方，因此檢修內容需要強化。

養工處長劉軍希表示，桃園去年檢視青塘園景觀橋安全性，發現部分結構有鏽水流出，曾擔心鋼索鏽蝕，做了進一步的檢修，現在安全無虞；養工處針對全市28座提供車輛、行人使用的索力橋和吊橋排定檢修期程，蘆竹區的航空城大橋和楊梅區的校前大橋因跨越國道上方，都列為今年重點。

養工處補充，原本索力橋的檢修是2年1次，以檢視外觀為主，現在改成1年1次，而橋樑填縫材料2年更新一次，鋼索、鋼纜定錨端5年開蓋定檢與內視鏡檢查也是過往沒有的項目，未來都會定期執行。

張善政表示，橋梁跟人一樣，不能等到七老八十了才注意健康，定期監測工作非常重要，也只有長時間的數據觀察，才能掌握橋梁設備結構是否有損壞或變化。

桃園市航空城大橋跨越國道2號上方，對交通安全影響甚鉅，被列為今年重點檢修項目。記者陳俊智／攝影
桃園市航空城大橋跨越國道2號上方，對交通安全影響甚鉅，被列為今年重點檢修項目。記者陳俊智／攝影
桃園市航空城大橋跨越國道2號上方，對交通安全影響甚鉅，被列為今年重點檢修項目。記者陳俊智／攝影
桃園市航空城大橋跨越國道2號上方，對交通安全影響甚鉅，被列為今年重點檢修項目。記者陳俊智／攝影
桃園市航空城大橋採鋼索拉撐橋面，鋼索有無鏽蝕對安全影響甚鉅。記者陳俊智／攝影
桃園市航空城大橋採鋼索拉撐橋面，鋼索有無鏽蝕對安全影響甚鉅。記者陳俊智／攝影
桃園市航空城大橋跨越國道2號上方，鋼索是否完好對交通安全影響甚鉅，前往鋼索錨定位置的通道狹窄。記者陳俊智／攝影
桃園市航空城大橋跨越國道2號上方，鋼索是否完好對交通安全影響甚鉅，前往鋼索錨定位置的通道狹窄。記者陳俊智／攝影
桃園市航空城大橋跨越國道2號上方，鋼索是否完好對交通安全影響甚鉅。記者陳俊智／攝影
桃園市航空城大橋跨越國道2號上方，鋼索是否完好對交通安全影響甚鉅。記者陳俊智／攝影
桃園市航空城大橋跨越國道2號上方，鋼索是否完好對交通安全影響甚鉅。記者陳俊智／攝影
桃園市航空城大橋跨越國道2號上方，鋼索是否完好對交通安全影響甚鉅。記者陳俊智／攝影
桃園市航空城大橋跨越國道2號上方，對交通安全影響甚鉅，被列為今年重點檢修項目。記者陳俊智／攝影
桃園市航空城大橋跨越國道2號上方，對交通安全影響甚鉅，被列為今年重點檢修項目。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政（右）視察航空城大橋結構安全性，行前聽取簡報介紹。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政（右）視察航空城大橋結構安全性，行前聽取簡報介紹。記者陳俊智／攝影
桃園市航空城大橋跨越國道2號上方，對交通安全影響甚鉅，被列為今年重點檢修項目。記者陳俊智／攝影
桃園市航空城大橋跨越國道2號上方，對交通安全影響甚鉅，被列為今年重點檢修項目。記者陳俊智／攝影

航空城 國道 張善政 南方澳大橋

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