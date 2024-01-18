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竹北廣七廣場地坪改善 增車格減少違停

中央社／ 新竹縣18日電

北市公所今天表示，竹北市廣七廣場因年久失修地坪不整，為保障民眾活動安全進行改善工程，拆除既有花台，增加機車停車空間，減少違停現象。

新竹縣竹北市公所發布新聞稿指出，廣七廣場位處竹北商業區域，加上一旁設有幼兒園，往來人潮多、使用率高，但廣場附近的人行道地坪老舊，有石粒脫落及脫色情況，還有鋪面高度不足，時有機車直接騎進廣場停車的亂象。

竹北市長鄭朝方向中央社記者表示，現場還有路燈老舊照明不足、無障礙設施不符合規範等問題，因此竹北市公所辦理廣七廣場地坪改善工程，近日已竣工。

鄭朝方說，改善工程包含廣場附近人行道進行壓花地坪鋪設，同時將既有樹穴填平、花台敲除，以新增28格機車停車格，也解決機車違停亂象，並於廣場周圍增加路緣石，與道路區隔，保障通行安全，也加設景觀燈加強夜間照明。

鄭朝方指出，廣七廣場透過平整鋪面、友善停車位、夜間照明等面向改善，竣工重啟後，除保留既有溜冰廣場，也期望為市民帶來更多休憩放鬆空間。

北市 人行道 鄭朝方

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