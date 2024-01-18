盼重遊日月潭憶亡妻 伊甸助完成癌末長者心願

伊甸基金會今天說，93歲癌末黃爺爺15年前與妻子共遊日月潭是他最難忘回憶，但妻子去年病逝，黃爺爺盼與家人再遊日月潭共憶與妻子的幸福時光，經伊甸協助完成黃爺爺心願。

伊甸基金會今天發布新聞稿指出，新竹縣關西鎮民黃爺爺日前確診肝癌末期，身體虛弱現已無法行走，還要24小時戴著製氧機，而黃爺爺最大的心願是與家人再次遊玩日月潭，共同懷念與妻子在日月潭旅遊的幸福時光。

伊甸基金會表示，黃爺爺在關西鎮西安里曾任里長，15年前辦自強活動時，黃爺爺帶妻子與家人共遊日月潭很幸福，而在面對人生最後一哩路中，黃爺爺有心願盼再前往，能重溫當時的美好時光。

伊甸基金會說，黃爺爺與妻子感情很好，去年妻子因肺癌離世，至今黃爺爺因思念妻子經常哀傷難過、鬱悶陷入低潮，最近黃爺爺也因身體虛弱，經過家屬與台北榮總新竹分院醫師醫療團隊的評估、討論媒合伊甸基金會協助黃爺爺圓夢。

伊甸基金會指出，這次旅行車程時間長、景點多，為減輕對黃爺爺身體的負荷，也準備能躺臥的照護型輪椅，減壓材質可分散臀部坐壓、防止前滑，坐、躺都安穩舒適，輪椅也可直接上下車，方便照顧者使用。

伊甸基金會表示，圓夢行程除走訪日月潭及特色景點，現場也準備蛋糕慶生宴，為黃爺爺慶生祝壽，黃爺爺子孫也到場獻上祝福並擁抱，過程溫馨、熱鬧，而黃爺爺因身體狀況已難以說話，但在泛淚的笑容中，可見黃爺爺感受著幸福。