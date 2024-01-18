老闆因肝癌有所體悟放送愛心餐 桃園逾4千名學生寒假午餐沒煩惱

寒假將於今年1月20日至2月15日止，含例假日總計27天，桃園教育局持續辦理寒暑假愛心午餐政策，提供高國中小學校每日補助弱勢學童60元午餐費，今年寒假經各校申請計有4414位學生受惠，補助經費計715萬680元。

其中配合的愛心店家四海遊龍自立店老闆梁先生，過去曾罹患肝癌，靠妻子捐肝才救回一命，讓他從此以後對於生命有所體悟，因此自2018年開始迄今自發性地送愛心餐，幫助學校及社福團體，每月捐的金額大約6萬元，許多顧客知道老闆做善事後也一同響應。

梁老闆表示，曾有學生兌換午餐時跟他說，他跟媽媽每個月為了房租煩惱，自從有梁老闆的愛心午餐，真的減輕家裡經濟壓力，讓他可以安心的學習，非常感謝老闆的愛心，讓他非常感動。

桃園中壢自立國小校長游文志表示，今年共3名學生申請寒假愛心午餐，學童只需持客製化餐券，即可至四海遊龍店領取午餐。學校選擇這家店的原因不僅是因為店家位於學區內，也因為梁老闆為人熱心親切、富有愛心。為了讓學生有更豐富的餐食可供選擇，不僅將餐點種類從3樣增加到6樣，學生也可以一次用2至3張餐券兌換份量大的冷凍水餃，帶回家讓家長烹煮一起享用。

教育局長劉仲成說，今年寒假依學校地區特性讓學童持餐券或以簽名方式至學校合作的商家領取餐點，其中與鄰近小吃店、快炒店、便當店等愛心商家合作計中平國小等25校，與OK、7-11、全家、萊爾富等便利商店配合有壽山國小等137校，部分偏遠學校共計49校則以物資如米、麵條、罐頭等方式讓學童能帶回去烹煮。