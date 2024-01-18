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桃市417處場站 1月19日起皆提供YouBike2.0服務

中央社／ 桃園18日電

桃園市去年引進YouBike2.0系統後分區拆轉。桃園市交通局今天說，已完成全市417處場站1.0及2.0「雙系統」營運模式建置，明天起各場站皆有提供YouBike2.0系統服務。

桃園市政府自民國105年起推廣公共自行車租賃服務（YouBike1.0系統），去年9月完成新系統招標程序、引進YouBike2.0系統，11月底開始分區執行拆轉計畫，初期採雙系統營運模式。

桃園市政府交通局向媒體表示，新系統已在去年12月22日起陸續分區啟用，並確定明天起啟用大園、大溪、龍潭、觀音、新屋的新系統服務，宣告完成桃園市各行政區現有場站轉換新系統建置作業，明天起桃園市417處場站皆有提供YouBike2.0系統服務。

交通局向中央社表示，明天起民眾就可在各場站使用1.0及2.0系統的YouBike，除了有部份場站因為附近正在進行修馬路等公共工程，暫停開放外，其餘都可以正常使用。

交通局也說，已同步執行桃園新設場站整體規劃，後續將於重大交通節點、公園及社會住宅等處辦理場站新設，擴大公共自行車服務範圍。

桃園 YouBike

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