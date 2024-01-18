現代人閱聽習慣改變 台南400分眾平衡爭取「青年票」

台南400系列活動陸續展開中，而現代年輕人閱聽的習慣及對象逐漸改變，南市府文化局則積極努力使節目內容與青年世代產生連結，並持續培養更多青年藝文觀眾與人口。文化局長謝仕淵表示，每個世代都有主流表演形式，台南400活動會分眾平衡，讓青年朋友都能一起參與盛事。

謝仕淵指出，時下的年輕人對於脫口秀、喜劇相聲相較有興趣，票房也相對熱賣，這就是不同世代主流表演形式的差異性，不過也有像雲門舞集等擁有50多年歷史，且深具國際化的表演團體存在，因此，如何培養青年觀眾進場，是文化局當前的重要課題。

謝仕淵提到，近年來在邀請國際知名的音樂家、表演者到台南演出時，都會委託他們舉辦教育場次，讓世界級的表演者可以和台南的年輕學子進行互動，增加各年齡層青年的藝文經驗。後續台南音樂節的演出團體，也會盡量邀請音樂家在台南舉辦教育講座或是場次。

針對台南400系列活動內容，謝仕淵說，文化局將會調節相關節目，像是音樂節、藝術節都會調配一定比例進行大眾化的內容，但依舊會保留古典文化藝術的演出，以分眾平衡的方式，讓所有民眾都可以參與響應台南400。