遭控違建圈地盜水把竹北公園切半 廟方：好意供里民休憩

新竹縣政府大力推動公園，更於華興重劃區內華興宮旁設置競速滑輪溜冰場，但附近民眾陳情，兒17公園內的宮廟在2019年被查報違建，近年更變本加厲在違建上加蓋天棚、鐵柵欄，影響公共出入，甚至盜取竹北市公所公廁用水，要求縣府應依法拆除。對此新竹縣府、竹北市公所等單位在本周三聯合會勘，了解違建狀況。

竹義里里長徐明兆接受民眾陳情指出，華興宮除了主體建物合法，其餘增建2019年已被認定為違建。然而，宮廟用整扇鐵皮違建圈地自用、阻礙通道，把兒17公園與右側的線直排輪溜冰場切成兩半，造成民眾出入困難，還私自增建服務台、辦公室，有時宮廟還擅將鐵門拉下，鐵柵門鎖起，讓民眾無法出入。

徐明兆更說，華興重劃區附近新建4社區大樓，約有400戶人口遷入，該宮廟違建影響的人越來越多，逐漸有反彈的聲浪。徐明兆也認為縣府權責單位縱容，讓宮廟變本加厲，甚至偷水洗車、喝酒賭博等，要求縣府應有作為，而非圖利特定對象，且偷接盜取竹北市公所公廁用水部分也應追查，追回其使用水費。

王姓住戶也指出，居民都會到公園散步，但因土地被宮廟圈地，從溜冰場走回來要繞一大圈，甚至有小朋友為了走捷徑，直接翻過宮廟的鐵柵欄，非常危險，開放的公園不應該存在這樣的鐵柵欄；鐘姓住戶也表示，他不反對宗教信仰，自己也有捐錢給該宮廟，但廟方人員在違建的房間喝酒喧嘩擾民，大家已不堪其擾。

竹義華興宮管理委員會總幹事呂慶宗也喊冤，這塊土地是前縣長鄭永金撥給廟方使用，宮廟也在日治時期就存在，該處也是里民集會中心，增建天棚是好意給民眾能遮風避雨，蓋柵欄和鐵門也是為了擋東北季風。盜取用水部分，宮廟一直都是自掘井採用地下水，原本興建簡易式廁所，後來經廟方爭取後，竹北市公所同意增設公廁，至於管路怎麼接他們不知道。

對此，新竹縣府、竹北市公所等單位在本周三聯合會勘，了解違建狀況。新竹縣工務處表示，宮廟所屬的地區為機關用地，宮廟本體是合法建築，之後加蓋的部分，會依據當天會勘，產發處將於兩周內評估是否需要補照，若沒有補照需求，就會進行排拆。