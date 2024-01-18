桃園火車站舊城區商圈首件都更案動工 出現領頭羊效應

桃園市長張善政今天上午出席桃園區復興路公辦都更開工，指出基地60%為公有土地，兩年後完工不但有75戶社宅，還可以規畫衛生局第二辦公室。

張善政、都發局表示，復興路公辦都更最大的亮點為此案是桃園火車站舊城區商圈第一個都更案，基地在民生路、復興路口，距離火車站約400公尺，離全市的「地王」中正、復興路口也只有300公尺，都更後兩棟新建大樓將成為舊城區新地標，其中一棟為社宅、衛生局第二辦公室，隨著鐵路地下化三鐵共構國際級高強度商業發展的規畫方向，預估復興路都更可以加強周邊地主參加都更的意願，加速打造舊城區都更。

張善政強調，復興路公辦都更是活化舊城區第一個都更案，他過去就說明民間資源無限，市府會加強這方面的合作，這次都更案得標廠商立信機構在雙北和桃園有豐富的都更經驗，他除了要求如質如期完工，也希望此案能帶動舊城區新發展。

住宅發展處長邱英哲現場簡報，說明桃園區復興路都更案基地面積達2663平方公尺，步行至桃園火車站僅需5分鐘，北側鄰東溪綠園道，私有土地占4成，當初一一克服土地所有權、訴訟與設計多個棘手問題，整合成功以後招標。實施者（得標）為立信機構（立信工營公司）負責興建地上14層及17層2棟建築物，市府除了分回75戶社宅之外，並可取得740坪公共服務設施。

邱英哲簡報說明，復興路都更案為桃園市第4件開工的公辦都更案，目標116年底完工，基地規畫預留開放空間廊道串聯東門段社會住宅、朝陽森林公園及小檜溪重劃區。全案歷經兩年規劃與審議，預估投入11億元與市政府合作蓋大樓 ，將興建銀級綠建築的現代化大樓，今天正式進入新建工程階段，賦予舊市區土地活化再發展的生命力，期望能配合市府政策重塑鐵路沿線舊城區都市景觀。

立信機構董事長賴運興說，事實上復興路公辦都更全案完成私有地所有權整併與規畫後，立信積極協助市政府規畫大樓功能和動線，完成後附近至少有3個老舊建築社區知道要動工後，都希望能協助都更，可見此案具有指標作用。