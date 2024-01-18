燃藜地紅樓去年險被拆 將被列為指定古蹟

桃園中壢正大街與五族二街交界附近的百年燃藜第紅樓及燃藜地，列為「桃園市有形文化資產（古蹟歷史建築）指定登錄前第二期普查計畫」，因建地易主原定去年2月拆樓，桃園文化局得知緊急公告為暫定古蹟，去年12月提送桃園文化資產審議委員會審議，決議為指定古蹟。依文化資產保存法相關規定，燃藜第紅樓應於今年2月16日、燃藜第應於2月25日前公告完成。

燃藜第紅樓建於1910年，依據相關資料，紅樓為劉氏古厝燃藜第附屬建物，為磚造二層樓，樣式仿造英國19世紀中後期的殖民建築，東南兩面皆設有仿多立克式陽台，以進口紅磚、台灣瓦為建材，曾作為景觀咖啡與藝文沙龍使用，後為閒置狀態。

紅樓為燃藜第三合院附屬建物，去年2月因土地持分者意見不合，有人欲拆遷，文化局緊急依文化資產保存法第20條啟動暫定古蹟程序，將燃藜地紅樓及燃藜地列為暫定古蹟。

經文化局去年2月17日公告「燃藜第紅樓」為暫定古蹟，2月26日另公告「燃藜第」為暫定古蹟，後經去6月26日第2次文化資產第一類組審議會同意延長暫定古蹟期限半年。

期間文化局於去年3月1日邀集文資委員會勘，並啟動二處暫定古蹟基礎調查，12月7日再行辦理文化資產價值評估會勘，會勘決議二處具文化資產保存價值，於12月29日提送桃園文化資產審議委員會審議，並決議為指定古蹟。

文化局將依文化資產保存法規定完成後續公告程序，後續交由文化部備查。另文化局與都市發展局將依都市計畫法與文化資產保存法規定，輔導所有人、使用人、管理人落實文化資產保存，並兼顧所有人權益與文化資產公益性。