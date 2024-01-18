苗縣樂齡學習示範中心「勤學獎」頒獎 194位學員獲獎

苗栗縣山腳國小辦理的優質樂齡學習中心，去年獲教育部核定升格為苗栗縣樂齡學習示範中心，並從全國367所中心脫穎而出，獲得教育部第6屆樂齡教育奉獻獎團體特優等獎的殊榮，昨舉辦「勤學獎」頒獎典禮，表揚112年度在各項學習中表現優異的194位學員，藉以鼓勵長輩們走出家門，快樂學習、樂而忘齡，豐富晚年生活。

苗栗縣樂齡示範中心規畫有多元化的主題社團讓學員選擇，包含藺編工藝社團，傳承在地傳統工藝與記憶；烘焙、廚藝社團，讓學員相互交流、共同設計菜單，研發創意料理；運動類社團加入保健知識，提升學員的體能及健康。

昨天特別規畫在山腳國小日式宿舍群舉辦「勤學獎」頒獎典禮，表揚112年度學習時數滿50小時的「樂活獎」、100小時「優等獎」、150小時「特優獎」及200小時「首獎」的194位樂齡學員；其中，獲得首獎的3位學員分別是李鍾順灣、張秀真、張快快。現場並安排學員們表演太極生活禪、非洲鼓、草裙舞、薩克斯風等，展現學習成果。