遭疑未驗收西大路地下道即開放 竹市府：前年就開放

新竹市政府斥資1.1億元於2022年完成西大路地下道結構補強及景觀改善工程，遭藍白營地方議員提出監造疑似轉包與工程品質等疑慮，民進黨團則反質疑，為何高虹安市府未驗收西大路地下道工程就啟用？市府今回應，西大路地下道早在2022年8月起開放通行，同年12月施工完畢辦理停工，僅剩變更程序未完成，因此，西大路地下道於高虹安上任前即已開放通行，並非上任後才開放，請勿以訛傳訛。

市府表示，西大路地下道從2022年8月起已開放通行；去年1月因西大路地下道機車道需進行缺失改善，施工時間皆於夜間進行，並無影響日間通行。

有關過去未驗收完成即開放通行一事，經查，因當時有公共通行的必要性，因此在施作完成並取得相關試驗數據，確認安全無虞後先開放通行，未來將加強通車前檢驗程序。

至於瀝青各式級配，市府指出，在工程設計上皆有不同考量，市府將查明，若此案於設計圖說確實要求為3/4in密級配，如廠商未經機關同意變更為1/2in密級配，恐涉及未按圖施工，市府將要求廠商依契約規定辦理改善。一切將以契約要求與採購法相關規定，參考第三公正單位鑑定報告成果，查明此案工程品質並釐清外界相關疑慮。

國民黨新竹市議會黨團指出，黨團日前踢爆林智堅前市府在「西大路地下道工程」傳出借牌、不按圖施工、不符合工程採購程序等問題，甚至還有前市府任內放水圖利「雲開建築師事務所」疑慮，民進黨團竟放出該地下道是高虹安開放的假消息，全新竹市民都可以當證人，民進黨請停止愛說謊的習慣。

國民黨議員陳慶齡、民眾黨議員李國璋本月10日開記者會，質疑西大路地下道結構補強及景觀改善工程該案設計監造得標廠商疑似違法轉包、浮濫追加預算3600萬元，且廠商未按圖施作，擅將原設計3/4in密級配改為1/2in密級配，導致道路表面摩擦力降低，增加用路人通行危險。

民進黨議員劉康彥說，市府有責任說明柏油粒徑3/4in、1/2in不同級配是否有明顯價差，若無價差，何來圖利？他不論粒徑為何都符合道路規範，若要無限上綱，按照國民黨、民眾黨的標準，凡是同一間施工廠商在竹市施作做的路平工程，基於安全疑慮，應全面暫停使用，交由第三方公正單位取樣鑑定。