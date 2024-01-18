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竹市影博館熄燈後重新開館 寒假推免費「新竹瘋影展」

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市影像博物館自去年12月回歸市府營運，透過影展的辦理，再次找回市民的集體文化記憶。圖／新竹市政府提供
新竹市影像博物館自去年12月回歸市府營運，透過影展的辦理，再次找回市民的集體文化記憶。圖／新竹市政府提供

新竹市影像博物館結合影院、書店、餐廳等委外經營的「或者光盒子」去年8月因營運困難，廠商提前與市府解約，經4個月調整，目前由文化局接管採政府直營，去年12月重新開館營運，回歸市府後，影博館在近期推出「新竹瘋影展-兒童Fun映探險趣」多部全台首映新片、院線強檔片，希望帶動寒假期間消費觀光人潮，串聯周邊東門城、東門市場及城隍廟等文化結點，期望能促進商圈整體發展，讓舊城區風華再現。

市府指出，竹市影像博物館前身為有樂館於1933年開幕，為全台首座具有冷卻設備的歐化劇場，是當時重要且時尚豪華的影像娛樂場所。國民政府遷台後改名「國民大戲院」，除了播放電影外，亦舉辦音樂會及入伍徵召等活動，成為承載市民生活記憶的歷史文化生活場域。

市府指出，影博館回歸市府由文化局自營後，於去年12月重新開館，為了帶給民眾嶄新的文化體驗，市府積極辦理第19屆TEFF歐洲影展及「新竹瘋影展」活動，希望帶動消費觀光人潮，這次推出「新竹瘋影展-兒童Fun映探險趣」，民眾可至KKTIX搜尋「新竹瘋影展」免費索票，一起到影博館「探險趣」，累積觀影次數還能兌換小禮物。

文化局表示，「新竹瘋影展」於寒假期間規畫多部強檔動畫，如《小小兵2：格魯的崛起》、《鱷魚歌王》、《音速小子2》和《鞋貓劍客2》等，更安排7部全台首映新片，有改編自俄羅斯童話的《神騎魔法大冒險》、由法國影后瑪莉詠柯蒂亞及演員文森．卡索連袂出演的劇情喜劇《高盧英雄救公主》以及電玩改編的《迷你世界之覺醒》等精彩電影；此外還有撼動人心的《濟公之降龍降世》、紀錄日本巧克力店家「久遠巧克力」暖心故事的《幸福巧克力》，以及充滿奇幻冒險的《歡迎光臨奇幻樂園》與《狼孩妮娜》等，佳片連連。

另外，除了看好片，影展活動也邀請多位「富邦文教基金會」電影學校知名講師，如策展人陳俊蓉、導演郭玄奇、影評人陳平浩，舉辦一系列影像教育工作坊，此外，於「新竹瘋影展」放映期間達指定觀影次數，還可以兌換影展限定周邊小禮，包含小怪獸磁鐵、皮革彈片零錢包以及瘋影展抱枕，並有機會抽中iPad第九代豪華贈禮。

文化局表示，「新竹瘋影展」放映期間至3月31日止，電影及系列推廣活動均為免費索票參加，影博館開館時間為周二至周四上午9點至下午5點、周五至周日上午9點至晚間9點（周一、民俗節日及選舉日休館）；寒假期間（1月20日起至2月7日止）開館時間為周一至周日上午9點至晚間9點，電影放映場次可上「新竹市影像博物館」FB粉絲專頁查詢。

這次推出「新竹瘋影展-兒童Fun映探險趣」，民眾可至KKTIX搜尋「新竹瘋影展」免費索票，一起到影博館「探險趣」，累績觀影次數還能兌換小禮物。圖／新竹市政府提供
這次推出「新竹瘋影展-兒童Fun映探險趣」，民眾可至KKTIX搜尋「新竹瘋影展」免費索票，一起到影博館「探險趣」，累績觀影次數還能兌換小禮物。圖／新竹市政府提供

新竹 電影 文化局

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