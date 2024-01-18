便民移除路障 苗縣造橋朝陽公園遭濫倒

苗栗縣造橋鄉朝陽自然運動公園為當地民眾休憩、運動場所，日前為便民，公所移除路障讓汽機車進出，未料反讓不肖業者載運廢棄物進入濫倒，前天有居民再度發現公園遭傾倒1車廢棄物，包括大量磚塊、水泥塊、木門、桌椅和櫃子，目前鄉公所已報請警方偵辦。

鄉長徐連斌指出，造橋鄉幅員遼闊，很多都是偏僻丘陵地，元月初至今已發現6起濫倒廢棄物情事，多是建築裝潢的營建混合物，朝陽自然運動公園則是二度被人隨意傾倒，目前已恢復路障，遏止濫倒歪風。

他說，不肖人士隨意將垃圾或事業廢棄物傾倒荒僻的產業道路旁或山林，造成環境髒亂、水源汙染、野生動物棲地受到破壞，這次居然直接倒在常有民眾出沒的運動公園，簡直藐視公權力。

徐連斌強調，為揪出破壞環境元凶，鄉內多處主要熱區道路已架設移動式監視器，以科技執法稽查，今年也新推行家戶垃圾不落地，不肖業者應難逃行政裁罰及刑責，去年也查獲多名違法丟棄垃圾的民眾並依法開罰。